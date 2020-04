EUR/CHF : L’euro reprend des couleurs face au franc suisse

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

Le cours de l’EUR/CHF émet enfin des sérieux signaux haussiers après avoir reculé pendant plus de 6 mois sans réellement s’arrêter ni tenter de rebondir. Le taux de change semble commencé à rebondir depuis qu’il est venu tester le seuil psychologique à 1,05 il y a quelques séances.

Cette hausse de l’EUR/CHF depuis la semaine dernière pourrait marquer le début d’un renversement haussier (ou du moins d’une correction majeure de la tendance baissière) à en croire l’analyse technique. En effet, plusieurs signaux techniques ouvrent la voie à ce scénario comme le franchissant de la moyenne mobile à 50 jours et la sortie par le haut du biseau descendant.

L’indicateur de momentum RSI soutient ce scénario en évoluant à son niveau le plus haut depuis décembre et au-dessus de 50 ce qui indique une pression acheteuse dominante à court terme.

Ces trois premiers signaux ouvrent la voie à un retournement haussier de l’EUR/CHF. La première résistance majeure est celle actuellement testée à 1,0620, puis le plus bas de l’année dernière à environ 1,08.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

Les fondamentaux restent en faveur du franc suisse

Sur l’aspect fondamental, les arguments sont plutôt en faveur du franc suisse malgré la politique monétaire plus accommodante en Suisse. Les fondamentaux de la zone euro sont plus fragiles avec des taux d’endettement importants dans certains pays dont la France. La dette publique représente plus de 80% du PIB en zone euro contre 41% du PIB en Suisse. Enfin, le taux de chômage est trois fois plus faible en Suisse et le taux de croissance un peu plus élevé.

Cela dit, il conviendra de temporiser sur les propos en faveur du franc suisse puisque son risque de baisse est loin d’être improbable. En effet, la BNS est connue faire en sorte de limiter l’appréciation de sa monnaie dans le but de maintenir l’économie suisse compétitive à l’exportation. La banque nationale suisse est active sur le marché des changes en vendant ses francs contre des devises étrangères (ce que Washington a par ailleurs critiqué il y a quelques mois). Les cambistes ne sont pas à l’abri d’une action radicale de la BNS pour endiguer l’appréciation du franc si elle juge que la valeur de ce dernier est trop élevée et affecte les exportations.

