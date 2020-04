USD/CHF : Le dollar se replie après avoir testé son plus haut d’avril face au franc

Points-clés de l’article sur l’USD/CHF :

Le dollar et le franc reculent sur fond de regain d’appétit pour le risque

L’ USD/CHF bute sous son plus haut du mois d’avril

Le cours de l’USD/CHF se replie ce mardi après être revenu tester ce matin une résistance de court terme importante à 0,9796. Le billet vert recule alors que l’appétit au risque semble s’intensifier en amont de la Fed, de la BCE et des résultats des GAFAM cette semaine.

En effet, les actifs jugés risqués surperforment depuis le début de la semaine. Les indices boursiers et les devises commodities comme le dollar australien et le dollar canadien bondissent tandis que les actifs refuges comme les obligations, le dollar et le franc reculent.

Performance des devises majeures face au dollar depuis le début de la semaine :

Les investisseurs attendent les résultats des mastodontes technologiques. Faute et auront une incidence majeure sur la psychologique des opérateurs de marché.

Ces statistiques permettront d’avoir une meilleure idée de l’impact économique de la pandémie, mais surtout d’affiner les prévisions des analystes. L’optimisme de ces PDG sera nécessaire pour soutenir le sentiment général des marchés.

Outre ces résultats, le marché attendra surveillera également les mises à jour des politiques monétaires de la Fed et de la BCE mercredi et jeudi. Aucun changement des politiques monétaires n’est attendu, mais le ton des discours des présidents gouverneurs sera également scruté.

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de l’USD/CHF est haussière à court terme tant que le taux de change évolue au-dessus de sa ligne oblique ascendante et sa moyenne mobile à 50 périodes de l’unité de temps 4 heures.

Cependant, nous pouvons constater une importante résistance à 0,9796 qui correspond au plus haut du mois d’avril. Le marché a rejeté à deux reprises cette résistance en moins d’une semaine et elle pourrait pousser l’USD/CHF à enfoncer sa ligne oblique haussière. Si c'est le cas, une baisse sous le plus bas de lundi à 0,97, sera nécessaire pour adopter des perspectives baissières, car ce signal formerait une figure chartiste de retournement en double sommet. L’objectif théorique de baisse serait 0,96.

Graphique 4 heures de l’USD/CHF réalisé sur TradingView :

