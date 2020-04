GBP/USD : La livre profite du retour de l’appétit pour les actifs risqués

Points clés de l’article :

Un vent d’optimisme sur les marchés profite à la livre

La livre se dirige vers une forte résistance

Le débat est intense outre-manche sur la marche à suivre concernant le déconfinement. Malgré les pressions, les britanniques doivent rester à la maison en attendant le plan de déconfinement qui sera présenté vraisemblablement avant la fin de la semaine. La Grande Bretagne a enregistré lundi son plus faible taux de mortalité depuis 1 mois. Mais le ministre de la santé a indiqué qu’il était trop tôt pour lever le déconfinement car le risque d’une seconde vague de malades n’est pas à exclure.

Le câble (GBP/USD) est à la hausse après que le gouverneur Bailey a dit dans un éditorial au Sun dimanche que les mesures prises par la banque d’Angleterre pour contrecarrer les effets négatifs à long terme du Covid-19 vont aider les entreprises à continuer leur activité et aux salariés de garder leurs emplois. La devise a aussi trouvé du support du côté de l’agence de notation S&P qui a maintenu la note de la dette britannique.

Le sentiment de marché plus optimiste entraine des ventes de dollar et profite aux actifs plus risqués tels que les actions et notamment les indices comme le Footsie. Ces repositionnements profitent à la livre.

La livre a repris plus de 61,8% de la baisse du mois de Mars. Depuis le 19 mars elle d’inscrit dans une tendance court terme haussière même elle consolide entre deux bornes.

A la hausse on trouve une ancien support qui devient résistance selon le principe de polarité à 1,2725. La reprise de ces deux derniers jours laisse à penser que l’on se dirige vers cet obstacle qui risque de s’avérer difficile à dépasser. Les cours sont repassés au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et le RSI a repris le chemin de la hausse.

A la baisse le support se trouve à 1,2165 et s’il était amené à casser alors une direction plus marquée vers les plus bas de Mars se mettrait en place.

On privilégiera donc les positions longues avec un stop sous 1,2426 à très court terme pour un test de la résistance à 1,2726 . Au contraire ceux qui pensent que la livre reste baissière sous ce dernier niveau peuvent vendre dès que les prix se renversent à la baisse avec un stop au-dessus de la résistance.

Cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :

