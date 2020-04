USD/JPY : L’indécision fait consolider le dollar face au yen

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

Le dollar-yen consolide depuis près de deux semaines en raison du manque de conviction des opérateurs de marché. En effet, les marchés financiers sont indécis depuis mi-avril comme en témoigne notamment la consolidation des indices boursiers.

Les investisseurs sont partagés entre d’un côté le ralentissement de la pandémie en Europe et les mesures de soutien à l’économie annoncées par les banques centrales et les gouvernements et de l’autre, des chiffres macroéconomiques de mars et des résultats d’entreprises décevants. Ces derniers font craindre un impact sur l’économie plus important que prévu des mesures de confinement. La clé de voûte sera la date des déconfinements en Europe et aux Etats-Unis.

Les investisseurs tablent encore sur une correction en forme de V de l’économie mondiale grâce à une réouverture progressive des économies en mai. Le mois prochain sera donc clé pour l’USD/JPY, car une extension des confinements décrédibiliserait ce scénario de reprise de V. Une correction en forme de U voire de L serait des scénarios qui gagneraient en importance ce qui alimenterait l’aversion au risque et in fine le yen.

En attendant les annonces faites sur les mesures de confinement, plusieurs publications seront susceptibles d’influencer les marchés. La maison-mère de Google (Alphabet), Microsoft, Apple, Amazon et Facebook publieront leurs résultats du premier trimestre cette semaine et mettront à jour leurs prévisions.

Dans le même temps, la Fed et la BCE s’exprimeront sur leur politique monétaire et quelques statistiques macroéconomiques américaines seront publiées comme le revenu personnel et les dépenses, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction ainsi que l'enquête PMI pour la Chine.

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater l’USD/JPY consolider dans un triangle descendant depuis le début du mois. Cette figure chartiste donne des perspectives baissières lorsque le cours enfonce le support. Par conséquent, une clôture sous le plus bas d’avril à 106,89 permettrait d’adopter des perspectives baissières. Le seuil psychologique à 105 serait le prochain support à surveiller.

En attendant, les perspectives restent neutres et une sortie par le haut du triangle n’est pas un scénario à exclure. Si c’est le cas, un retour au plus haut du mois à 109,38 serait à prévoir. Cela aurait sûrement lieu en cas de regain d’appétit au risque donc si les statistiques macroéconomiques ou les résultats d’entreprises ressortent supérieurs aux attentes.

Graphique 4 heures de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

