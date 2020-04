EUR/USD : BCE et FED n’ont pas renoncé à la guerre des changes.

Points-clés de l’article :

L’analyse technique du cours de l’ euro dollar décrit une neutralité tendancielle stricte entre le support à 1.0775$ et la résistance à 1.10$, des seuils de long terme.

La BCE et la FED sont à l’agenda monétaire cette semaine, les deux Banques Centrales injectent massivement et n’ont pas renoncé à la guerre des changes.

EUR/USD : graphique réalisé avec TradingView qui dévoile les bougies japonaises journalières

Dans un article publié vendredi dernier sur DailyFX.fr, je suis revenu sur la situation macro-économique aux Etats-Unis et au sein de la Zone Euro, une situation compliquée car jamais par le passé les économies ont été mises volontairement à l’arrêt. Cependant cet état des lieux n’est pas irréversible avec la mise en place de protocole de déconfinement qui vont permettre dès la mi-mai une reprise économique progressive.

Les deux côtés de l’Atlantique sont logés à la même enseigne, ce qui a parfaitement neutralisé la dynamique du cours de l’euro dollar.

Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez constater que le cours de l’euro dollar reste parfaitement enfermé entre le gap haussier comblé (1.0775$/1.0820$) du 21/04/2017 (élections présidentielles en France) et l’oblique chartiste mensuelle qui joint tous les cours de clôture depuis 2001. La dynamique tendancielle est plate, strictement enfermée entre le support à 1.0775$ et la résistance à 1.10$. Derrière cela, c’est la guerre des changes qui reste active avec la volonté de la FED de faire monter le cours de l’euro dollar et celle de la BCE de le maintenir au niveau actuel

Montant des injections hebdomadaires des grandes Banques Centrales

La priorité des Banques Centrales est actuellement de soutenir l’action budgétaire des Etats via l’achat d’obligations souveraines et de soutenir massivement le système bancaire. L’histogramme ci-dessus illustre l’évolution hebdomadaire du bilan des Banques Centrales de premier rang, leur réactivité est inédite et c’est la FED qui achète le plus et de loin. Peut-on aussi supposer des interventions directes sur le Forex ? De la part de la BCE, cela serait surprenant, mais de la part de la FED, oui cela est probable tant la zone support technique des 1.0775$ tient envers et contre tout.

