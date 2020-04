AUDUSD- La devise australienne se trouve dans une tendance haussiere court terme

Points clés de l’article :

L’ Aussie porté par la réouverture de la Chine

L’ AUD USD évolue dans une tendance haussière de court terme

L’Aussie porté par la réouverture de la Chine

Le dollar australien continue sa progression. Plusieurs facteurs expliquent cette reprise. Le principal vient du fait que la Chine a réouvert son économie et lever ses mesures de confinement. Les écoles de Shanghai et Pékin ont finalement rouvert complètement. L’Australie est dépendant de l’économie asiatique. Ce matin la banque du Japon a annoncé des mesures exceptionnelles de rachat de dettes, qui a été salué par l’ensemble des marchés asiatiques.

La banque centrale nippone a déclaré qu’elle allait multiplier par trois ses achats d’obligations d’entreprises pour porter son portefeuille à 20 000 milliers de yens ( environ 170 milliards d’euro). Elle supprime ainsi la limite qu’elle s’imposait sur ses achats de dettes d’entreprises du pays. Il n’y a plus de limites aux achats d’obligation souveraines avec un objectif d’achat de 80 000 milliards de yen d’obligations nationales. De plus elle affirme qu’elle achètera autant de titres nécessaires pour maintenir le taux d’intérêt 10 ans à zéro.

En Australie, certains états comme le Queensland et Western Australia ont assoupli les mesures de confinement et le pays a lancé une application sur smartphone pour tracer le virus.

Toutes ces nouvelles profitent au dollar australien.

Cependant la saison des résultats s’ouvre en Australie et elle s’annonce glaciale notamment pour le secteur bancaire. La National Australia Bank a publié ce matin une baisse de 51% de ses bénéfices et une augmentation de capital de 3,5 milliards de dollar australien. Parallèlement, l’économie mondiale devrait régresser de 4% cette année.

L’Aussie (AUD/USD) va être impacté par la réunion de la banque centrale américaine mercredi.

L’AUD/USD évolue dans une tendance haussière de court terme

L’Aussie s’est vivement repris depuis son plus bas le 19 mars. La paire a consolidé au sein d’une large bande de résistance hebdomadaire dans une formation en drapeau. La sortie de cette figure donne un objectif à 0,6650 proche d’une résistance à 0,6670. Les cours sont soutenu par une oblique haussière et la moyenne mobile à 20 périodes. Le dépassement ce matin d’une oblique baissière et du plus haut du 14 avril confirme ce scénario positif.

La première remise en question viendrait d’une cassure à la baisse de l’oblique haussière.

Evolution du dollar australien contre dollar américain sur une base 4 heures :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE