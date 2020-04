USD/CHF : Le franc revient proche d’une oblique support de long terme

Points-clés de l’article sur l’USD/CHF :

Le dollar se relève après des chiffres sur le chômage et des PMI médiocres

L’indice franc suisse s’approche d’une oblique support de long terme

L’ USD/CHF entre dans une zone de multiples résistances

Plus rien ne semble arrêter le dollar depuis quelques séances, pas même les médiocres chiffres macroéconomiques américains publiés hier. Pourtant, le nombre de nouveaux chômeurs est encore une fois ressorti supérieur aux attentes et le PMI composite de Markit est ressorti à son niveau le plus bas de son histoire.

Paradoxalement, ces décevantes statistiques semblent profiter au dollar apprécié pour son aspect refuge. Le billet vert a initialement chuté après ces publications, mais s’est rapidement relevé et surperforme désormais le Forex ce vendredi malgré l’absence de nouvelle annonce.

Concernant le franc suisse, il semblerait que la devise helvétique ne profite pas du regain d’aversion au risque des dernières séances. L’indice franc suisse (SXY) de TradingView ci-dessous montre le franc suisse face à un panier de devises majeures.

Graphique hebdomadaire de l’indice franc suisse (SXY) réalisé sur TradingView :

L’indice est en baisse depuis qu’il a rejoint sa zone de résistance de long terme à 109 points. Cependant, il se rapproche d’une oblique haussière de long terme faisant office de support depuis l’été dernier. Le CHF pourrait prendre appui sur cette ligne de tendance pour rebondir, ce qui permettrait d’envisager une surperformance du franc face aux autres devises majeures.

Dans le même temps, l’USD/CHF entre dans une zone de multiples résistances qui ne permet plus de favoriser les perspectives haussières. Actuellement à 0,9785, l’USD/CHF teste d’importants niveaux correspondant au plus haut du mois et à la moyenne mobile à 200 jours.

Un franchissement de ces niveaux ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse de l’USD/CHF jusqu’à l’oblique baissière qui vient chercher les sommets de novembre 2019 et mars 2020. Un franchissement de cette oblique donnerait des perspectives haussières jusqu’à la parité dollar-franc.

Graphique journalier du cours de l’USD/CHF réalisé sur TradingView :

