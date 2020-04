EUR/JPY : la faiblesse de l’euro contre yen s’accentue

Points clés de l’article :

Un sommet mais rien de concret

L’ euro casse une zone de support importante

Un sommet mais rien de concret

Les dirigeants de l’union européen suite à leur sommet ont publié des déclarations de bonne intention et ont quand même approuvé la package de 540 millions d’euro proposé par l’eurogroupe. Mais ils ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le détail d’un budget à l’échelle de la zone et du plan de relance encore mois d’un montant pour ce plan. Ce sera à la commission européenne de trouver un compromis début Mai.

Les désaccords opposent deux groupes de pays, ceux qui sont pour plus de rigueur budgétaire et un peu moins de solidarité comme les pays du Nord , Pays Bas et Autriche et les pays du Sud qui souhaitent une plus grande solidarité avec une émission d’obligations européennes dont les fonds iraient aux pays qui en ont besoin.

L’Allemagne de son côté veut que ce fonds de relance soit lié au budget de l’union européenne sur lequel aucun accord n’a été trouvé depuis 2 ans.

Christine Lagarde a eu le sens de la formule en disant que l’Europe faisait trop tard trop peu.

Il faut ajouter les chiffres européens PMI qui sont sortis très en dessous des attentes et confirment une situation économique très dégradée. L’indice du climat des affaires en Allemagne ressort à 74,3 contre 80 attendu.

L’euro sur le marché perd du terrain contre le dollar et le yen

L’euro casse une zone de support importante

A moyen terme l’euro est dans une tendance baissière depuis janvier 2018 avec une succession de creux et sommet descendant.

A court terme, l’euro a cassé une forte zone de support hebdomadaire sur laquelle la devise unique avait rebondi à plusieurs reprises. Cette cassure confirme une tendance baissière en action depuis 2018 et l’euro contre yen se dirige vers le support hebdomadaire de 2016 à 114,85. La paire évolue sous une oblique baissière qui limite tout rebond.

La zone de support devient maintenant résistance au-dessus de 116, zone sur laquelle passe l’oblique baissière. Au vu du contexte, il est difficile d’envisager une reprise au-dessus et on surveillera la réaction à l’approche de 114,85. Au-dessous le prochain support se trouve à 112 puis 110.

Evolution de l’euro contre yen en quotidien :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE