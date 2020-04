USD/TRY : La livre turque tombe à son niveau le plus bas depuis août 2018

Points-clés de l’article sur l’USD/TRY :

Premier confinement de 4 jours pour la Turquie

La livre turque continue à se déprécier ce jeudi alors que le président Recep Erdogan a annoncé un premier confinement de 4 jours dans 31 des plus grandes villes du pays à partir de ce jeudi. Depuis le début de la pandémie, la Turquie a opté pour une stratégie différente que ses partenaires en imposant notamment le confinement seulement dans les plus grandes villes turques les weekends afin de préserver l’économie.

Ces mesures plus légères que la plupart des autres pays ont fait passerces derniers jours la Turquie devant l’Iran en nombre de patients officiellement détectés. Ce premier confinement de 4 jours est donc considérée par les marchés comme un signe d’admission que la situation du coronavirus en Turquie est pire que ce que les politiques laissaient entendre.

La banque centrale turque baisse plus que prévu son taux directeur

Le repli de la livre turque s’explique également par une baisse plus importante que prévu des taux directeurs de la banque centrale turque (TCMB). La TCMB a réduit de 100 points de base son principal taux d'intérêt à 8,75% alors que le consensus Bloomberg tablait sur 50 bps.

Cette décision a naturellement accentué le déclin de la livre turque qui se déprécie d’environ 20% depuis le début de l’année face au dollar.

L’USD/TRY revient tester le seuil psychologique à 7

Sur le plan de l’analyse technique, l’USD/TRY a rejoint le seuil psychologique à 7,00 qu’il avait atteint pour la première fois en août 2018 suite à l’escalade des tensions entre Washington et Ankara.

C’est un niveau psychologique important, mais la tendance depuis 2011 est indiscutablement haussière et aucun signal technique ne suggère un renversement baissier. L’USD/TRY a donc de fortes chances de progresser durablement au-dessus de ce seuil et de son plus haut de 2018 à 7,20.

Graphique hebdomadaire de l’USD/TRY réalisé sur TradingView :

