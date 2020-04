EUR/USD : le support à 1.0775$ est le bord du gouffre technique

Points-clés de l’article :

EUR/USD : graphique réalisé avec TradingView qui dévoile les bougies japonaises journalières

Ce jeudi 23 avril voit la publication des indices PMI de Markit en version préliminaire pour le mois d’avril et les données sont très mauvaises et bien pires que prévues. Par exemple, le PMI dans les services pour la France tombe à 10.4 et celui de l’Allemagne à 15.9 (rappelons que sous 50, ce sont des anticipations de contraction par les directeurs d’achat).

Le niveau de la volatilité se maintient à une mesure élevée sur les marchés financiers, en particulier le marché des actions et dans l’immédiat, le compartiment du pétrole brut américain sur le marché des matières premières. Pour l’économie des Etats-Unis, cette situation est une catastrophe économique pour de nombreux Etats fédéraux, le Texas en première ligne, dont la santé économique repose sur la vente de pétrole. Après le contrat future mai qui a terminé en négatif, c’est au tour du contrat à terme de juin de tendre vers zéro. Si l’on en croit la mise à jour des projections macro-économiques par le Fond Monétaire International (FMI), le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) des Etats-Unis en 2020 sera de -5.9%. La Zone Euro étant attendue à -7.5%. Mais ces projections ont été faites avant le nouveau choc pétrolier (absence de demande) et l’économie des Etats-Unis pourrait souffrir davantage.

Au final, Etats-Unis et Zone Euro sont logés à la même enseigne, la récession sera dure en 2020 et la reprise lente en 2021. A ce titre, les politiques monétaires convergent, il ne faut pas attendre de forte tendance pour le cours de l’euro dollar, davantage un marché plat.

Cours de l’euro dollar avec le système Ichimoku en multi time frames – source TradingView

Sur le plan chartiste, le cours de l’euro dollar est sur un fort support, les 1.0775$, soit le gap du 21 avril 2017 (gap comblé) et la ligne de tendance haussière en données mensuelles qui joint tous les plus bas depuis l’année 2001. Le taux EUR/USD devrait poursuivre ses oscillations entre ce support et la résistance à 1.10$. Seule une rupture franche des 1.0775$ ferait chuter le marché vers 1.05$.

