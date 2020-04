USD/JPY, EUR/JPY : l’euro reste plus faible que le dollar face au yen

Points clés de l’article :

Un environnement toujours incertain

Le fait du jour vient des cours du pétrole qui se sont retrouvés dans un état critique hier propageant leurs faiblesses sur l’ensemble des marchés. Les prix sur le contrat à terme de mai sont tombés en-dessous de zéro pour la première fois de l’histoire, personne ne voulant acheter de pétrole. La baisse de l’échéance juin plus représentative du prix réel est moins marquée mais bien réelle. Les cours attaquent un support au-dessus de 20 USD. Cette faiblesse des cours fragilise les indices boursiers et entraine les flux vers les actifs refuges.

Avec toute notre attention focalisée sur la crise sanitaire et les conséquences économiques, on en aurait presque oublié la géopolitique. Ce matin c’est le dictateur nord-coréen qui attire l’attention et pourrait provoquer de nouvelles incertitudes dans les relations internationales. Kim Jong Un serait dans un état critique après une opération chirurgicale cardiaque. Pour l’instant il est difficile pour de savoir quel est l’état réel du leader nord-coréen mais cela pourrait déstabiliser cette région du monde. Les marchés asiatiques sont sous pression : l’indice Kospi a perdu 3% et le won coréen a glissé contre le dollar.

Les investisseurs restent prudent dans ce dans le contexte actuel entre réouvertures progressives et les nouvelles mesures de relance de l’économie.

Le dollar yen consolide toujours

Le dollar contre yen reste dans une phase de consolidation au-dessus du support horizontal à 106,85. La devise américaine doit dépasser la résistance à 108 pour reprendre le chemin de la hausse. Le support est à surveiller car une cassure enverrait la paire vers 105.

Pour le moment difficile de privilégier un scénario même si au-dessus de 106,85 le dollar yen garde une orientation légèrement haussière.

Evolution du dollar contre yen sur une base 4 heures :

L’euro s’affaiblit contre le yen

L’euro contre yen reste particulièrement faible et après un léger rebond début avril est reparti à la baisse. Il est bloqué par une oblique baissière et menace de rompre une importante zone de support hebdomadaire autour de 116. Au-dessous on trouve un support e 2017 à 115 et plus significativement celui de 2016 à 110. Pour contrecarrer cette vue négative il faudra dépasser l’oblique baissière.

Evolution de l’euro contre yen en 4 heures :

