GBP/JPY : les inquiétudes sur la livre reviennent.

La livre est à nouveau sous la menace de la défiance des opérateurs. Depuis le début de la crise le marché des changes s’est focalisé sur le dollar américain mais le retour des discussions autour du Brexit va mettre la livre au centre des interrogations. Les réunions à distance ont repris pour finaliser une sortie du royaume uni à la fin de 2020.Mais pour l’instant c’est plutôt un non-accord qui tient la corde et qui risque de rajouter de l’incertitude. Si les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord cela signifie que les relations commerciales seront régies par les normes de l’organisation mondiale du commerce à savoir le retour de taxes douanières et de quotas là où aujourd’hui rien n’est appliqué pour freiner les échanges. Les prix des options montrent que les opérateurs cherchent un refuge contre la baisse de la devise britannique.

La reprise des discussions intervient dans un contexte déjà difficile avec les incertitudes sur les conséquences du coronavirus sur l’économie et la chute incontrôlée des prix du pétrole. L’Angleterre a rapporté le plus grand nombre de décès sur une semaine ce qui montre que le virus n’est pas encore sous contrôle et que l’ouverture de l’économie risque d’être plus longue que prévue. Parallèlement, la chute des cours du pétrole fragilise le secteur pétrolier et les bourses mondiales. Or la « city » tient une place importante dans l’économie britannique. Dans ce contexte le yen fait office de valeur refuge et reprend la faveur des opérateurs.

La livre contre yen stagnait depuis plusieurs jours sous une droite de résistance importante à 135,5 qui n’a pas réussi à être franchi. Ce seuil se trouve aussi entre les retracements Fibonacci de 50% et 61,8% de la dernière vague de baisse. La moyenne mobile à 20 périodes se retourne à la baisse. Pour confirmer une reprise baissière, le GBP/JPY devra casser le retracement Fibonacci de 38,2% se situant sur 132. En dessous de ce niveau l’hypothèse d’une rechute sur les plus bas du mois de Mars prendrait de l’envergure.

Pour invalider ce scénario il faudrait voir le GBP/JPY franchir les 135,5.

