AUD/USD – NZD/USD : Les devises océaniques accentuent leur repli

L’AUD/USD et le NZD/USD poursuivent leur repli débuté la semaine dernière sur fond de regain d’incertitudes des opérateurs de marché. L’optimisme des investisseurs depuis les plus bas de mars semble faire place à l’aversion au risque. Plusieurs raisons peuvent expliquer le regain de pessimisme comme les décevantes publications d’entreprises et statistiques macroéconomiques. Cela dit, il peut également simplement s’expliquer par des prises de bénéfice sur les actifs « risqués » alors qu’ils ont connu un rallye extrêmement important ces dernières semaines.

En effet, l’AUD/USD et le NZD/USD ont gagné plus de 10% depuis leurs plus bas de mars et le S&P 500 plus de 25%. C’est la plus importante progression du S&P 500 en moins d’un mois depuis 1974. Une telle hausse en moins d’un mois était tout le temps suivi par une correction. Les chances de connaître un repli de l’AUD/USD et du NZD/USD sont donc importantes ces prochaines séances étant donné leur forte corrélation avec les marchés boursiers.

L’AUD/USD pourrait revenir à 0,60

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’AUD/USD sont devenues baissières depuis la semaine dernière après que le taux de change soit sorti par le bas de son biseau ascendant et de ses bandes de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures (cercle orange).

Ces signaux suggèrent une correction du récent rallye haussier. Les premiers niveaux de prix à surveiller seront les ratios de 38% et 50% de Fibonacci, ce dernier coïncidant avec le creux du début du mois et au seuil psychologique à 0,60 en fait un niveau de support potentiellement intéressant pour se repositionner à l’achat.

Graphique 4 heures de l’AUD/USD réalisé sur TradingView :

Le NZD/USD pourrait revenir à 0,5840

Pour ce qui est du NZD/USD, sa configuration est très similaire à son homologue australien. Le NZD/USD est sorti par le bas d’un biseau ascendant et de ses bandes de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures la semaine dernière (cercle orange).

Le prochain niveau de support à surveiller du NZD/USD sera le plus bas d’avril à 0,5840 qui se situe entre les ratios de retracement de Fibonacci à 38% et 50% du rallye haussier.

Graphique 4 heures du NZD/USD réalisé sur TradingView :

