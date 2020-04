GBP/USD : Le câble se détend

Points clés de l’article :

Rouvrir ou ne pas rouvrir

La livre contre dollar consolide sous une résistance importante

Boris Johnson de retour de son arrêt de travail dû au Coronavirus résiste aux pressions pour rouvrir l’économie anglaise, craignant une seconde vague de la pandémie. Le premier ministre a consulté ses conseillers qui lui ont recommandé la prudence. Le 16 avril Dominic Raab, qui le remplaçait, avait prolongé de 3 semaines le confinement mais il y a maintenant un débat au sein du gouvernement sur le moment et la façon de rouvrir l’économie. Les journaux anglais comme le Financial Times et le Sunday Times ont déjà émis des réserves sur la gestion de la crise sanitaire au début de la pandémie en Grande Bretagne, mettant une pression supplémentaire sur le gouvernement.

Le gouvernement doit aussi gérer la sortie de l’Europe et la relance de leur économie alors que les investissements privés sont en baisse depuis le vote du Brexit en 2016. Certaines sociétés comme Virgin Atlantic, la compagnie aérienne du milliardaire Branson, vont avoir besoin d’une aide publique pour survivre.

La pandémie vient toucher aussi la « city » dont on sait qu’elle représente un poids important dans l’économie britannique. Les plus grands fonds d’investissement souffrent de pertes records lors de ce premier trimestre avec en moyenne une baisse de 43% de leurs actifs. 7 des 10 fonds les plus actifs sont subi des pertes records. Dans l’ensemble les fonds ont connu une sortie de 8,7 milliards de livre en Mars.

Cependant le royaume Uni connaît aujourd’hui son plus faible bilan en deux semaines . Cette décrue reste toutefois à confirmer car les chiffres quotidiens du gouvernement britannique sont très volatils et marquent souvent des baisses après le week-end en raison des retards dans les décomptes.

La livre est entrée dans une phase de consolidation sous une résistance à 1,2725 ancien support datant de 2019 et début 2020. Au-dessus de 1,2407 la tendance court terme est haussière avec pour objectif les 1,2705. Mais les risques de rechute s’éloigneront uniquement sur dépassement de ce seuil. En effet pour l’instant la livre a retracé environ 61,8% de la baisse du mois de Mars.

Si ce support court terme de 1,2407 venait à casser, la livre rejoindrait le support à 1,2165 et deviendrait très négative en dessous avec le risque de retourner sur les plus bas du mois de Mars.

Evolution de la livre contre dollar sur une base 4 heures :

