EUR/USD : L’euro consolide face à un dollar encore recherché

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les opérateurs de marché débutent la semaine indécis

L’ EUR/USD consolide à 1,0860

Les opérateurs de marché débutent la semaine indécis

Le cours de l’EUR/USD continue d’évoluer sans tendance alors que les opérateurs de marché restent indécis. Les incertitudes économiques et financières restent toujours importantes avec des publications macros et des résultats d’entreprises décevants, soutenant ainsi dans le fond la demande pour le dollar. Cependant, les risques semblent s’atténuer grâce au ralentissement de l’épidémie en Europe et aux mesures économiques mises en place par les banques centrales et les gouvernements.

Les publications les plus importantes de la semaine auront pour la plupart lieu jeudi avec les PMI flash à travers le monde, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis et l’indice manufacturier de Kansas City. L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan sera la dernière publication majeure attendue cette semaine (vendredi).

Outre ces statistiques, ce seront une nouvelle fois les publications des résultats du premier trimestre des entreprises qui seront scrutées par les investisseurs. Trop de résultats inférieurs aux attentes alimenteraient l’aversion au risque, car cela suggérerait un ralentissement plus important que prévu de l’économie.

L’EUR/USD consolide à 1,0860

Sur le plan de l’analyse technique, la dynamique à court terme est neutre depuis que le RSI horaire a rejoint 50 et que le taux de change est revenu chercher sa bande supérieure de Bollinger sur l’unité de temps alors qu’il évoluait auparavant dans une tendance baissière.

Le taux de change évolue désormais à ses moyennes mobiles à 20 et 50 heures et les bandes de Bollinger se resserrent ce qui arrive en période de faible volatilité. La sortie des bandes de Bollinger signalera la prochaine tendance à suivre. Une sortie par le bas ouvrirait la voie à un retour de l’euro à son plus bas d’avril à 1,0765 tandis qu’une sortie par le haut ouvrirait la voie à un retour au plus haut de la semaine dernière proche de 1,10.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique horaire de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE