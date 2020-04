DXY : Quelles perspectives pour le dollar US ?

Points-clés de l’article sur le DXY :

L’aversion au risque ne suffit plus au dollar

Le DXY tente un retournement baissier

Après deux journées consécutives de hausse, l’indice dollar USD (DXY) peine à progresser davantage. Le dollar flirte avec le seuil psychologique à 100 points qu’il a rejoint jeudi grâce au regain d’aversion au risque. En effet, les décevants résultats des banques américaines et les mauvais chiffres macroéconomiques aux Etats-Unis accentuent les inquiétudes sur l’état de l’économie mondiale, ce qui profite au dollar grâce à son statut de valeur refuge. Le yen témoigne également de ce regain d’aversion au risque en surperformant les autres devises majeures cette semaine.

Cela dit, les perspectives sont mitigées sur le dollar, car bien qu’il soit soutenu à court terme par un regain d’aversion au risque, il est dans le même temps sous pression en raison de la Fed. Les nombreuses mesures mises en place par le Fed consistant à inonder les marchés de nouvelles liquidités (REPO) et à garantir l’accessibilité au dollar aux investisseurs étrangers (lignes de swap) ont fait plier le dollar.

Toutes ces mesures sans équivalent dans l’histoire font qu'un rebond du billet vert jusqu'à son plus haut de mars à 103,00 (atteint avant les mesures de soutien de la Fed) soit improbable.

D’autant plus que l’aversion au risque des dernières séances est incomparable avec celui que nous avons connu il y a un mois et qui avait permis au dollar de remonter aussi haut.

Avec la Fed, la psychologie globale des investisseurs demeurera l’élément qui influencera le plus le dollar. Des mauvaises statistiques macroéconomiques, des décevants résultats d’entreprises ou une accélération de la pandémie soutiendrait le billet vert (et le yen).

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives tournent progressivement à la baisse. Comme au début du mois, l’indicateur de momentum RSI diverge avec le prix. Alors que le DXY inscrit des sommets de plus en plus hauts, ceux du RSI sont de plus en plus bas ce qui indique un ralentissement de la pression acheteuse.

C’est un signal en faveur d’un retournement baissier en train d’être renforcé par la chute du DXY sous sa moyenne mobile à 50 périodes. La clôture du chandelier sera nécessaire pour confirmer ce signal baissier qui permettrait de tabler sur un retour du DXY à ses plus bas de la semaine à 98,82 en cas de validation.

Graphique horaire du DXY réalisé sur TradingView :

