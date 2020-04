EUR/USD : L’euro initie un renversement baissier avec le regain d’aversion au risque

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Le retour progressif de l’aversion au risque soutient le dollar

L’ EUR/USD sort par le bas d’un biseau

Le cours de l’EUR/USD se replie ce matin en raison du retour de l’aversion au risque sur les marchés. Depuis cette nuit, les opérateurs de marché semblent avoir changé d’état d’esprit. Alors que les indices américains ont bondi hier, le yen et le dollar ont depuis regagné l’attention des investisseurs. A l’inverse, les devises les plus sensibles à l’économie mondiale à savoir le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont commencé à sous-performer. La plupart des marchés boursiers asiatiques ont clôturé dans le rouge et les indices européens empruntent la même trajectoire.

Les opérateurs de marché semblent initier des prises de bénéfices alors que le bal des résultats trimestriels d’entreprises commence. Selon Factset, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient reculer de 10% au premier trimestre.

Les bénéfices de JP Morgan et Wells Fargo publiés hier sont déjà ressortis inférieurs aux attentes en raison des réserves que ces établissements financiers ont dû mettre de côté pour parer aux potentiels défauts de paiement des clients. Le marché attend désormais les résultats de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley qui seront publiés aujourd’hui.

En fonction des résultats, le dollar pourrait accentuer ses gains du jour grâce à son aspect refuge. En plus deces publications, les investisseurs surveilleront plusieurs statistiques macroéconomiques ce mercredi comme l’indice manufacturier de la Fed de New York, les ventes au détail, la production industrielle et le Livre Beige de la Fed.

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration est devenue baissière ce matin après que l’EUR/USD soit sorti par le bas de son biseau ascendant dans lequel il évoluait depuis le début de la semaine dernière. C'est un signal de retournement baissier qui ouvre la voie à un retour de l'euro à l’oblique haussière qui vient chercher les plus bas de mars et d’avril (en noir dans le graphique).

Un enfoncement de cette oblique permettrait d'envisager un retour de l'EUR/USD à ses plus bas d’avril à 1,0767. Dans le même temps, ce repli conduirait à de l’aversion au risque et donc des perspectives baissières sur les indices boursiers, surtout les indices européens qui sont plus fragiles que Wall Street depuis le début du mois.

Graphique horaire du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

