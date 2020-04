USD/JPY : Prudence avant la saison des résultats

Points clés de l’article :

Le marché en mode prudence

Le dollar contre yen commence la semaine sur une note négative

Pendant que l’Europe cherchait ses œufs, les marchés asiatiques et américains hier sont restés ouverts. La bourse de Tokyo ( +1,8%) et le Yen ont salué l’accord pétrolier, les chiffres sanitaires qui laissent penser que le pire est derrière nous et les chiffres des exportations chinoises moins mauvais qu’attendu à -6,6% contre des anticipations de -13,9%. Les investisseurs pensent déjà à l’après confinement et l’impact réel du virus sur l’économie. La prudence l’emporte donc ce matin plutôt qu’un enthousiasme débordant auquel on aurait pu s’attendre après les facteurs positifs que je viens d’évoquer. Il faut rappeler aussi le rebond la semaine dernière de +12% du SP500 qui avait intégré une amélioration de l'aspect sanitaire. Le dollar contre yen a même connu une séance négative hier montrant la prudence des opérateurs. Les investisseurs ont besoin maintenant d’une confirmation que la reprise sera bien en V.

La première réponse pourrait venir de la saison des résultats qui ouvre cet après-midi avec les publications de JP Morgan, Wells Fargo et Johnson&Johnson. La chasse commence donc et le gibier pourrait s’avérer bien amaigri par la pandémie. Le consensus des analystes anticipe une baisse de 9,2% des bénéfices sur la période. Si cette anticipation s’avère correcte ce sera le pire trimestre depuis 2009, année de triste mémoire pour un investisseur. Surtout que les attentes pour le 2nd trimestre sont à -19%.

Nous attaquons donc cette nouvelle semaine avec le mot incertitude en tête qui justifie la montée du Yen contre le dollar depuis hier. Prudence, prudence…

Les inquiétudes pèsent sur le dollar qui consolide à court terme sous une résistance à 109,40. Le billet vert a en effet rompu avec le soutien d’une oblique haussière et le retracement Fibonacci se situant à 108.

Sa tendance reste cependant positive au-dessus de la droite horizontale à106,85 et le retracement Fibonacci de 50%. Une cassure de ces niveaux signifierait certainement le retour d’un sentiment « risk off » sur les marchés et une baisse en direction dans un premier temps de 104,60, support de 2018 et 2019.

Pour reprendre de la hauteur et rejoindre la zone de résistance à 112 USD, il faudra casser le plus haut établi le 6 avril à 109,40

Evolution du dollar contre Yen sur une base quotidienne :

