USD/CAD – EUR/CAD : Le dollar canadien continue à se renforcer

Le dollar canadien continue à se renforcer malgré le repli des cours de pétrole

La tendance de l’ USD/CAD reste baissière

L’ EUR/CAD s’approche d’une zone de supports

Le dollar canadien continue à gagner du terrain face à la plupart des autres devises majeures cette semaine malgré le repli des cours de pétrole. Le dollar canadien progresse grâce au regain d’appétit au risque des opérateurs de marché depuis la semaine dernière. Signe d’appétit au risque, les marchés actions progressent et le dollar australien et le dollar néo-zélandais surperforment les autres devises majeures.

Cela dit, la tendance haussière du dollar canadien pourrait rapidement s’inverser si l’appétit au risque se dissipait, car les cours de pétrole ne soutiennent plus sa hausse. En effet, les cours de pétrole reculent malgré le gel de production historique conclu entre l'OPEP, la Russie et d'autres pays producteurs de pétrole, dont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil et la Norvège.

Ils ont convenu dimanche de la plus grande baisse de production de l'histoire, après 4 jours de discussions intenses. La production de pétrole brut sera réduite de 9,7 mbj à partir du 1er mai et jusqu'au 30 juin, de 7,7 mbj de juin à décembre et de 5,8 mbj de janvier 2021 à avril 2022.

Enfin, il est également important de noter que les grands spéculateurs du marché des changes tels que les hedge funds et les gérants de fonds sont particulièrement baissier sur le dollar canadien. Au moindre regain d’aversion au risque des marchés ou de rechute des cours de pétrole, le dollar canadien pourrait rapidement enregistrer de lourdes pertes.

La tendance de l’USD/CAD reste baissière

Techniquement, bien que l’USD/CAD évolue en haut de son canal descendant et qu’il semble avoir du mal à reculer davantage, les perspectives restent baissières tant qu'il ne sort pas par le haut des bandes de Bollinger et ne dépasse pas sa moyenne mobile à 50 périodes sur l’unité de temps 4 heures.

Les prochains supports majeurs à surveiller seront les plus bas de 2017 et 2018 à 1,3788 et 1,3664 respectivement.

En cas de sortie par le haut du canal et des bandes de Bollinger ainsi que du franchissement de la MM50 périodes, les perspectives deviendraient haussières jusqu’au récent plus haut à 1,4689.

Graphique 4 heures de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

L’EUR/CAD s’approche d’une zone de supports

Concernant l’EUR/CAD, la tendance est également baissière. Cependant, nous pouvons constater le taux de change s’approcher d’une zone de confluence de supports vers 1,50. Un passage sous cette zone de supports serait un puissant signal baissier en faveur d’une poursuite de la tendance baissière de l'EUR/CAD. A l’inverse, un rebond pourrait signaler le début d’un retournement du dollar canadien. Les perspectives redeviendraient haussières jusqu’au récent plus haut vers 1,60.

Graphique journalier de l’EUR/CAD réalisé sur TradingView :

