GBP/USD : La livre profite de la faiblesse du dollar

La livre reprend de la hauteur face au dollar

Les premiers résultats des entreprises américaines ont été publiés aujourd’hui confirmant les dégâts sur l’économie et les entreprises. Les profits de JP Morgan sont les plus bas depuis 6 ans et Johnson&Johnson a abaissé ses perspectives de profit pour cette année.

En Grande Bretagne le nombre de mort dû au coronavirus continue à augmenter mais à un rythme moins élevé. Le premier ministre doit annoncer un prolongement du confinement aujourd’hui. Le PIB anglais devrait connaître une chute de l’ordre de 35% au second trimestre avec un taux de chômage à 10% et un déficit atteignant 218 milliards de livre.

Pourtant les opérateurs préfèrent retenir l’espoir d’une résolution rapide de la pandémie avec des chiffres qui confirment un ralentissement de la propagation du virus et par conséquent une reprise en V de l’économie et donc des marchés boursiers. Ils se focalisent aussi sur le dollar et la politique monétaire très accommodante de la Fed qui fragilise le billet vert. Des anticipations de retour à la normale donc qui pourrait être remis en cause à la moindre mauvaise nouvelle.

Ce sentiment d’espoir profite à la livre britannique et permet au câble ( appellation du GBP/USD) de reprendre de la hauteur.

La livre poursuit sa hausse soutenu par une oblique haussière de court terme après avoir consolidée plusieurs jours horizontalement. La devise britannique a dépassé une résistance de court terme à 1,2487 et se dirige vers la grosse résistance entre 1,2725 et 1,2750. On observera la réaction du câble au contact de cette zone car cela risque de déterminer la suite à moyen terme. Au vu d’un RSI qui entre en zone de surachat, un vrai challenge se présente pour le poursuite de la hausse de la livre.

Un dépassement signifierait que la crise est derrière nous ou au moins en voie de résolution rapide. Par contre en cas d’échec, le support se trouve sur le précédents plus haut de fin avril et début mai à 1,2487 et à 1,2165.

Evolution du GBP/USD en 4 heures :

