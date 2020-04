EUR/USD : le niveau de la volatilité s’est normalisé sur le cours de l’euro dollar.

Points-clés de l’article :

L’analyse technique du cours de l’ euro dollar dévoile un message neutre entre la résistance à 1.0950$ et le support à 1.0775$.

Les montants injectés depuis un mois par la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Réserve Fédérale (FED) sont historiques, la convergence monétaire est totale.

Cours de l’euro dollar : graphique TradingView qui dévoile les bougies japonaises en données journalières

En pleine chute des equities, le taux EUR/USD avait vu le niveau de sa volatilité réalisée s’envoler pour atteindre presque 700 pips pour la mesure de la volatilité à un mois sur la période 20 février/20 mars. Le marché avait alors oscillé entre le support technique de long terme à 1.0775$ (ligne de tendance haussière chartiste identifiée sur la représentation graphique en données mensuelles + le gap haussier de l’élection présidentielle française du 21 avril 2017) et la zone résistante comprise entre 1.12$ et 1.15$.

Depuis le début du mois d’avril, la volatilité s’est normalisée et la tendance est à présent neutre entre le support mentionné ci-dessus et la résistance intermédiaire à 1.0950$.

Cette semaine, le dollar US devrait réagir sensiblement aux premiers résultats trimestrielles (T1) des entreprises américaines, ainsi que (probablement surtout) les anticipations de bénéfice pour les années 2020 et 2021. Le consensus envisage une chute des bénéfices de 10% au T1, toute annonce négative retentissante serait un facteur de soutien au dollar US au titre de son aspect refuge face à un degré inconnu de récession.

Montant cumulé des programmes de Quantitative Easing des Banques Centrales occidentales majeures (source Bloomberg Economics)

L’analyse technique du cours de l’euro dollar est neutre dans l’immédiat car les politiques monétaires de la FED et de la BCE sont maintenant convergentes. Le montant d’achat d’obligations a atteint un record historique, sans commune mesure avec les chiffres depuis la crise financière de 2008. Du point de vue monétaire, le taux actuel EUR/USD reflète cette direction commune de l’outil de relance par la monnaie entre la Zone Euro et les Etats-Unis.

