USD/JPY : Le dollar contre yen dans l’attente des chiffres économiques

Le dollar contre yen perd du Momentum

Un retour de l’optimisme sur les marchés … à nuancer

Le chiffre du jour qui sera à surveiller est le nouvel indicateur phare des marchés depuis le début de la crise du coronavirus : les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats Unis. Un chiffre sous les 6,6 millions de la semaine dernière sera probablement accueilli avec soulagement, un chiffre au-dessus remettrait en cause les scenarii des économistes d’une reprise du marché de l’emploi et de l’économie. Les opérateurs veulent croire en une résolution rapide de la crise sanitaire portés par les chiffres encourageants de ralentissement de la pandémie dans plusieurs pays ces derniers jours.

Pourtant hier le nombre de nouveaux cas en Allemagne a connu la hausse la plus forte depuis 5 jours avec une augmentation de 5633 de nouveaux cas contre 4288 la veille. De même en Corée, certains patients que l’on avait diagnostiqué sains après une quarantaine ont été testés positifs de nouveau. Le sentiment de marché pourrait donc basculer rapidement et ne plus voir que le côté positremontée.if si ces mauvaises nouvelles venaient à se confirmer.

Le marché des changes est d’ailleurs plus mesuré avec une devise refuge comme le yen qui résiste bien. Même si le Nikkei a baissé ce matin -0 ,5%, le dollar contre yen s’est peu apprécié. La raison vient des minutes de la Fed publiées hier qui montrent que les membres veulent un taux durablement proche de zéro. Il faudra donc des chiffres économiques positifs pour le dollar poursuive sa

Le dollar contre yen s’inscrit dans une reprise haussière de court terme depuis son point bas le 9 mars. Le billet vert est soutenu par une oblique haussière et le support défini par le retracement Fibonacci de 61,8% à 108. Le point d’inflexion se situe sur une droite de support composé par le retracement Fibonacci de 50% et les points bas du 3 mars et 1er Avril. Dans ce contexte haussier l’objectif serait la zone de résistance à 112 USD.

Toutefois la hausse perd un peu de vigueur comme l’atteste la platitude du RSI et ce scénario positif serait remis en cause en cas de cassure des 106,85.

Evolution du dollar contre yen en quotidien :

