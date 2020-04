AUD/USD – NZD/USD : L’appétit au risque soutient les devises océaniques

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD et le NZD/USD :

L’ AUD/USD et le NZD/USD profitent du regain d’optimisme des investisseurs

La RBA maintient ses taux directeurs inchangés

L’ AUD USD et le NZD /USD reviennent tester des résistances majeures

Le regain d’appétit au risque des investisseurs permet à l’AUD/USD et au NZD/USD de regagner du terrain depuis le début de semaine. En effet, les devises « commodities » sont jugées comme des actifs risqués et profitent donc du regain d’optimisme des opérateurs de marché grâce au ralentissement de l’épidémie en Europe.

Mais la durée du rebond dépendra essentiellement de l’évolution de la courbe de contaminés et de décès liés au coronavirus ces prochaines semaines. Si le pic de la pandémie est atteint d’ici la fin du mois, cela renforcerait le scénario d'une reprise progressive des activités économiques à partir du mois de mai.

Cependant, même si le pic de la pandémie est atteint en avril, un retour à la normale ne se fera probablement pas avant juin. La région chinoise du Wuhuan, le premier épicentre de l’épidémie, a pris deux mois pour faire chuter son taux de décès à un niveau quasi nul. Etant donné que les Etats-Unis sont entrés en confinement fin mars, cela signifie qu’un retour à la normale de l’activité économique se fera au plus tôt fin mai.

Outre le regain d’appétit au risque des investisseurs, le dollar australien profite également du statuquo de la RBA. La banque centrale d’Australie qui avait abaissé ses taux à de nombreuses reprises depuis le début de la crise sanitaire, a décidé de maintenir sa politique monétaire inchangée cette nuit.

L’AUD/USD et le NZD/USD sont en hausse depuis le début de la semaine, comme le sont les cours des métaux ou encore ceux des actions. En effet, ces deux paires de devises très corrélées sont des baromètres de la psychologie globale des marchés et ont donc tendance à rebondir en même temps que les marchés actions.

Cela dit, l’AUD/USD et le NZD/USD testent actuellement des résistances majeures qui permettront d’en savoir plus sur le degré d'appétit au risque des marchés. L’AUD/USD teste son plus haut du 31 mars à 0,6213$ et le NZD/USD teste son seuil psychologique à 0,6000$.

Le franchissement de ces résistances serait un signal positif pour l’AUD et le NZD, mais également pour les autres actifs risqués.

Le franchissement de ces résistances ouvrirait la voie à un retour de l’AUD jusqu’à 0,6500$ et du NZD/USD jusqu’à son plus haut du 27 mars à 0,6090$.

Graphiques4 heures de l’AUD/USD et du NZD/USD réalisés sur TradingView :

