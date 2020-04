USD/JPY, EUR/JPY : Le rebond des marchés profite au dollar et à l’euro

Points clés de l’article :

Des premiers signes de ralentissement de l’épidémie

Les marchés boursiers se reprennent vivement ce matin avec les bonnes nouvelles sur le ralentissement de la progression du virus dans les épicentres. Le nombre de décès à New York a baissé pour la première fois en une semaine alors que Trump a annoncé une semaine terrible pour les américains. L’Italie enregistre son plus petit nombre de décès en 2 semaines, la France sur 5 jours et en Espagne depuis 3 jours. Dans la zone euro le nombre de nouveaux cas progresse moins rapidement. Du coup l’espoir d’avoir atteint le pic de l’épidémie grandit.

Au Japon, le premier ministre Abe doit annoncer un état d’urgence aujourd’hui avec pour la ville de Tokyo une mise en place dès demain. La situation ne s’améliore pas encore au pays du soleil levant.

Les investisseurs sont donc passés en mode « risk on » ce matin et délaissent les actifs refuges comme le Yen. Ces mouvements sont d’autant plus forts que les volumes restent faibles.

USD/JPY : dans une tendance court terme haussière

Le dollar contre yen prend la direction du Nord dans une tendance court terme haussière tant que nous restons au-dessus d’une zone de support correspondant à un retracement Fibonacci de 50%. L’objectif est la grosse zone de résistance autour de 112 USD/JPY. Ce scénario haussier serait fragilisé en cas de cassure à la baisse de l’oblique ascendante et invalidé donc sur rupture du support à 106,85.

EUR/JPY : L’euro profite du rebond des marchés

L’euro a trouvé un support sur la zone de support hebdomadaire au-dessus de 116,10. La devise européenne a cassé une oblique baissière qui lui permet de se stabiliser. Il faudra qu’il dépasse le retracement de Fibonacci de 38,2% pour viser la droite de résistance correspondant au retracement de 50% à 118,75.

