Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’ euro défend son support à 1,05 franc

Les opérateurs de marché reviennent sur la monnaie unique

La MACD montre un net ralentissement de la pression vendeuse

L’euro défend son support à 1,05 franc grâce au retour des opérateurs de marché sur la monnaie unique

Le regain d’appétit au risque des investisseurs et les décevants chiffres sur l’emploi américain publiés la semaine dernière permettent à l’euro de défendre son support à 1,05 franc. En effet, les manœuvres de la Fed pour rassurer les opérateurs de marché et les décevantes statistiques sur l’emploi américain publiées la semaine dernière ont permis à l’euro de reprendre des couleurs. La monnaie unique est la principale devise de contrepartie du billet vert et profite donc des déboires de ce dernier.

L’euro est la principale contrepartie au dollar, car c’est l’une des devises les plus liquides, la deuxième monnaie de réserve dans les banques centrales étrangères et la deuxième la plus utilisée pour le commerce international. L’euro représente également la devise de la deuxième économie développée la plus puissante.

Ce soutien à l’euro compense la puissante appréciation du franc suisse, permettant à l’EUR/CHF de se stabiliser au-dessus de son support psychologique à 1,05.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView

La MACD montre un net ralentissement de la pression vendeuse

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater un ralentissement du momentum baissier depuis début mars étant donné les creux de plus en plus élevés de la MACD. De plus, la MACD est dorénavant proche de son seuil de neutralité à 0, ce qui indique un momentum baissier presque nul.

Il semblerait que le seuil psychologique à 1,05 fasse pour le moment office de support.Un rebond n’est pas un scénario à exclure étant donné le ralentissement de la pression vendeuse, mais il sera préférable d’attendre un signal haussier du prix comme une sortie par le haut des bandes de Bollinger pour envisager un tel scénario.

Si ce signal haussier se produisait, les perspectives deviendraient haussières jusqu’à l’oblique baissière de long terme qui fait pression sur le taux de change depuis début 2018 (en rouge dans le graphique).

Dans le cas d’une clôture journalière sous le seuil psychologique à 1,05, les perspectives redeviendraient baissières et le plus bas du printemps 2015 à 1,0235 serait le prochain support à surveiller.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

