Commitment of Traders : Les grands spéculateurs continuent à parier sur l’euro et le franc suisse

Préambule sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC

Les grands spéculateurs continuent à parier sur l’ euro et le franc suisse

L’euro et le franc profite nt de la disparition du « carry - trad ing »

Chaque semaine, la CFTC répertorie toutes les positions sur les contrats à terme et les options de différents marchés. Ce rapport qui est appelé « Commitment of Traders » (CoT) permet d’avoir une idée du sentiment général des différents acteurs du marché.

Les données du CoT sont utiles lorsqu’ils atteignent des valeurs extrêmes, plus précisément lorsque les gestionnaires de fonds et les hedge funds sont extrêmementà l’achat ou à la vente sur une devise particulière.

Gestionnaires de fonds et Hedge funds :

Sur le Forex, le positionnement qui est le plus pertinent est celui des « Money Managers » et des « Leveraged funds », car ils sont considérés comme les plus compétents, les mieux informés et les plus capables pour animer le marché des devises compte tenu de la grande taille de leurs positions.

Important à savoir :

Les informations du CoT sont utiles, mais ne fournissent pas tout le temps des signaux corrects pour trader les marchés. Parfois, les grands spéculateurs peuvent se tromper et se retrouver du mauvais côté de la tendance. Cela dit, le CoT est un outil pertinentla plupart du temps et qui doit être complété par d'autres approches fondamentales et techniques.

Les grands spéculateurs continuent à parier sur l’euro et le franc suisse

Le graphique ci-dessous représente le positionnement des « Money Managers » et des « Leveraged Funds » ajusté à l’évolution de la taille du marché (Open Interest), puis comparé aux 5 dernières années. Cette façon d’analyser permet de connaître l’exposition des grands spéculateurs par rapport aux 5 dernières années.

Observations :

Les grands spéculateurs n’ont presque jamais été autant positionné s à l’achat sur l’euro et le franc suisse par rapport aux 5 dernières années.

L’exposition sur les devises « commodities » ( influencées par les matières premières comme le dollar néo-zélandais , le dollar australien et le dollar canadien ) augmente, mais reste encore très faible.

La seule diminution notable de l’exposition des grands spéculateurs est sur le yen , mais le positionnement reste encore majoritairement à l’achat.

Compte tenu de ces informations, il sera préférable de privilégier les stratégies acheteuses sur les paires en euros et en francs suisses.

L’euro et le franc profitentde la disparition du « carry-trading »

Comme lors du précédent rapport, la principale raison de cet optimisme sur l’euro et le franc suisse peut s’expliquer par la disparition progressive du carry trading. Etant donné que la Fed a ramené sa fourchette de taux à son plus bas de son histoire entre 0% et 0,25%, le dollar a perdu de son attractivité.

La dernière fois que l’exposition des grands spéculateurs était aussi importante sur l’euro était au printemps 2017, au commencement d’un rallye haussier de plus de 1500 pips de l’EUR/USD.

A noter que le dernier rapport s’arrête mardi de la semaine dernière. Par conséquent, le rapport actuel ne prend pas en compte le changement du positionnement à la suite des décevants chiffres sur l’emploi américain publiés jeudi et vendredi. Le sentiment sur l’euro pourrait donc être encore plus bullish.

Sans surprise, l’intérêt pour le franc suisse bat son plein compte tenu des importantes incertitudes économiques. Le franc est une devise appréciée en période d’incertitude, car en plus d’être une économie solide et un pays riche, la situation politique est très stable.

L’exposition à l’achat sur le franc a légèrement diminué la semaine dernière, mais reste supérieure à 90%. La dernière fois que l’exposition des grands spéculateurs était aussi importante remonte à 2013. La paire avait continué à reculer pendant quelques semaines avant de fortement rebondir.

