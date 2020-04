USD/CHF : Le dollar gagne du terrain malgré des statistiques laborieuses

Points-clés de l’article sur l’USD/CHF :

Le dollar profite de son statut de monnaie de réserve malgré les mauvaises statistiques

L’ USD/CHF pourrait revenir tester le haut de son canal baissier de long terme

L’USD/CHF rebondit fortement depuis lundi et évolue dorénavant à un plus haut d’une semaine malgré des statistiques américaines décevantes. En effet, les indices manufacturiers PMI de Markit et de l’ISM sont tous les deux ressortis en contraction et inférieurs aux attentes, suggérant un recul plus important qu’initialement anticipé de la production industrielle américaine en mars.

De plus, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage sont ressorties près de deux fois plus élevées que les attentes et que le précédent record historique inscrit la semaine dernière. Le nombre de nouveaux chômeurs s’est élevé à 6,6 millions. Ce sont ainsi presque 10 millions d’Américains qui ont été licenciés au cours des deux dernières semaines.

Paradoxalement, ces statistiques décevantes inquiètent les investisseurs sur la situation économique mondiale, ce qui profite au billet vert grâce à son statut de monnaie de réserve.

Graphiques journalier et 4 heures de l’USD/CHF réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la dynamique est indiscutablement haussière à court terme depuis que l’USD/CHF a retracé environ 50% de son rallye haussier de mars. La paire évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 périodes et sa MACD est en hausse et au-dessus de sa ligne « signal » sur l’unité de temps 4 heures.

La première résistance majeure à surveiller sera la borne haute du canal baissier dans lequel le dollar-franc évolue depuis l’année dernière. Lors du rush des investisseurs sur le dollar en raison des craintes d’un manque de liquidités il y a deux semaines, le taux de change s’était replié sous cette borne.

Si l’USD/CHF se retourne sous sa moyenne mobile à 20 périodes et que la MACD croise à la baisse sa ligne « signal », ce sera l’occasion d’anticiper un retournement baissier vers le bas du canal. D’autant plus que le sentiment des grands spéculateurs et grands gérants est en faveur du franc suisse.

Si finalement l’USD/CHF sort par le haut de son canal, cela signalerait un retournement haussier de la tendance de fond. Les perspectives seraient haussières jusqu’à la parité, puis éventuellement le plus haut de l’année dernière à environ 1,02.

