GBP/USD : Le câble ne tient qu’à un fil

Une situation économique qui se déprécie plus vite que prévu

Un support court terme menacé

Le GBP/USD ( historiquement appelé câble sur le marché des changes) montre des signes de fragilité

Une situation économique qui se déprécie plus vite que prévu.

Le Royaume Uni vient de connaître sa journée la plus endeuillée depuis le début de l’épidémie du coronavirus. La situation sanitaire est loin d’être résolue et les répercutions sur l’économie risquent de s’avérer plus fortes que prévu. Aux Etats Unis il y a eu 700 000 destructions d’emploi alors que les analystes attendaient un déclin de 100 000. Ces chiffres qui concernent qu’une partie du mois de mars ne tiennent pas compte donc complétement de l’effet Covid-19. Le taux de chômage a bondi à 4,4% le plus haut niveau depuis 2017. Ce taux est attendu à 10% dans les prochains mois.

Créations mensuelles d’emploi aux Etats Unis :

Dans ce contexte les investisseurs recherchent des valeurs refuges et les bons du trésor et emprunts d’état américains en dollar sont recherchés.

Un support court terme menacé

La hausse de la devise britannique s’est arrêtée à l’approche du retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière baisse. Le câble menace maintenant de casser le support court terme défini par le plus bas du 31 mars à 1,2245. Si ce scénario se réalisait alors l’objectif serait le report de la hauteur du rectangle en construction soit 1,2010.

L’autre hypothèse est une consolidation en forme de rectangle qui se prolonge.

Evolution de la livre contre le dollar sur une base 4 heures :

