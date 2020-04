EUR/JPY : L’euro reste très fragile face au yen

Points clés de l’article :

Les nuages s’accumulent sur la zone euro

L’euro contre yen en direction d’une zone de support moyen terme

La situation en Europe reste très préoccupante tant en ce qui concerne la situation sanitaire qu’économique. L’Espagne connaît aujourd’hui son taux de mortalité quotidien dû au coronavirus le plus élevé depuis le début de la crise. Le ministre de l’économie allemand a déclaré s’attendre à une contraction de la production de 5% ce qui anéantit le prévisionnel de croissance de 1,1% avant la crise. Le pays fait face désormais à une récession plus importante que celle de 2008.

Par ailleurs le creusement des déficits des différents pays fait craindre des tensions entre les différents taux à 10 ans de la zone euro. La dette italienne déjà élevée est celle qui alimente le plus d’interrogations. Ces déséquilibres pourraient se payer cher dans les mois à venir et fragilisent l’euro.

Dans ce contexte toujours baissier sur les marchés avec un nombre d’inscription hebdomadaire au chômage qui flambe aux US à plus de 6 millions, le Yen japonais attire les liquidités et joue son rôle de valeur refuge

L’euro contre yen évolue dans une tendance baissière avec une succession de creux et sommet descendant qui se matérialisent par une oblique baissière. Le test de la zone de support entre 114,85 et 115,85 semble imminent et à surveiller car une cassure serait très dommageable pour la paire EUR/JPY.

Pour inverser cette tendance, la devise unique devra casser à la hausse cette oblique et réintégrer une droite de support moyen terme ascendante qui a fait office de résistance début 2020.

Evolution de l’euro contre yen sur une base hebdomadaire :

