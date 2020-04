NZD/USD : Le dollar néo-zélandais reprend sa tendance baissière de fond

Points-clés de l’article sur le NZD/USD :

Le dollar néo-zélandais rechute après un regain d’optimisme la semaine dernière

La durée des mesures de confinement sera cruciale pour les marchés

Le NZD/USD est sorti par le bas d ’un biseau ascendant

Avec son homologue australien, le dollar néo-zélandais repointe vers le sud depuis le début de la semaine après un regain d’optimisme la semaine dernière. Les investisseurs revenaient sur les actifs jugés risqués grâce à un cocktail de catalyseurs positifs. Tout d’abord, la reprise de l’activité chinoise rassurait puisqu’elle était remontée à 70-80% de sa pleine capacité. Dans le même temps, la Fed annonçait des mesures permettant d’accroître la liquidité en dollars, rassurant ainsi les investisseurs qui s’étaient précipités sur le billet vert craignant un manque de liquidités.

Ces facteurs sont dorénavant intégrés dans les cours et n’ont plus de raison de soutenir davantage les actifs risqués. De plus, ces bonnes surprises font place à des moins bonnes depuis lundi. Les PMI de mars sont globalement revus à la baisse et l’épidémie continue à croître de façon exponentielle en Europe malgré déjà deux semaines de confinement.

En l’absence de nouvelle positive, les opérateurs de marché continueront d’avoir les yeux rivés sur la courbe des cas et de décès du COVID-19. Plus elle continuera à croître de façon exponentielle, moins il y aura de chance d’une reprise en « V » de l’économie mondiale, ce qu’espèrent encore les investisseurs.

Graphique 4 heures du NZD/USD réalisé sur TradingView

Le NZD/USD est sorti par le bas d’un biseau ascendant

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du NZD/USD sont redevenues baissières depuis hier après que le taux de change soit sorti par le bas de son biseau ascendant dans lequel il évoluait depuis le début de son rebond. Ce signal baissier suggère une reprise de la tendance baissière de fond. Le plus bas de mars à 0,547$ sera le support majeur à surveiller, suivi des plus bas de 2009 vers 0,50$.

Les perspectives sont également redevenues baissières à court terme depuis le croisement baissier de la MACD avec sa ligne « Signal ».

Tant que le NZD/USD évolue sous 0,60 et que la MACD n’émet pas de signal haussier, les stratégies baissières seront à privilégier.

