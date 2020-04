EUR/USD : une clôture mensuelle indécise pour le cours de l’euro dollar

Points-clés de l’article :

Le mois de mars 2020 a vu une volatilité réalisée de 700 pips pour le taux EUR/USD avec au final, une clôture mensuelle de type « balle au centre ». BCE et FED convergent totalement.

Sur le plan technique, le cours de l’ euro dollar est couvert par des résistances majeures et soutenu par des supports de long terme. Il n’y a pas de tendance directionnelle.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises mensuelles – source TradingView

Le graphique ci-dessus expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours de l’euro dollar. La bougie du mois de mars 2020 est acquise dans sa forme finale depuis hier et elle a une structure étonnante, un quasi-doji (terminologie japonaise) avec des ombres haute et basse dont le delta atteint les 700 pips.

Le taux EUR/USD a fait des allers-retours très amples en mars, sur fond d’action monétaire accommodante massive de la FED et de la BCE, à nouveau en parfaite convergence. Le temps du Carry Trade EUR/USD avec des positions shorts pros est révolu, le marché est à présent neutralisé par l’alignement des Etats-Unis et de la Zone Euro dans les difficultés économiques et sanitaires liées au Covid-19.

Sur le plan fondamental, à moins d’une désintégration de la Zone Euro politique, il n’y a aucune raison pour que le taux EUR/USD s’écarte des bornes 1.07$ et 1.1250$ dans l’immédiat.

EUR/USD : graphique qui dévoile les bougies japonaises en données journalières

Sur le plan technique, le cours de l’euro dollar est couvert par des résistances majeures et soutenu par des supports de long terme. Il n’y a pas de tendance directionnelle

Sur le plan chartiste, le cours de l’euro dollar est dans une neutralité absolue à court terme. Les seuils des graphiques de long terme (hebdomadaire + mensuel) sont reportés sur le graphique en données journalières qui se trouve ci-dessus. Nous pouvons relever un seuil intermédiaire à 1.0950$, l’oblique mensuelle qui joint tous les cours de clôture les plus saillants depuis l’année 2001. Les résistances se trouvent à 1.1150$, 1.1240$ et 1.15$ et les supports à 1.09/1.0950$ et 1.0775$/1.0820$.

