Commitment of Traders : Les grands spéculateurs sont bullish sur l’euro et le franc

Préambule sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC

Les grands spéculateurs misent sur l’ euro et le franc suisse

L’euro et le franc profitent des baisses des taux des autres banques centrales

Chaque semaine, la CFTC répertorie toutes les positions sur les contrats à terme et les options de différents marchés. Ce rapport, appelé « Commitment of Traders » (CoT), permet d’avoir une idée du sentiment général de chaque acteur du marché.

Les données du CoT sont utiles aux extrêmes, lorsque les gestionnaires de fonds, les hedge funds ou les spéculateurs sont extrêmement nets longs ou nets shorts.

Gestionnaires de fonds et Hedge funds :

Sur le Forex, le positionnement qui nous intéresse le plus est celui des « Money Managers » et des « Leveraged funds ».

Ces participants sont considérés comme le « smart money ». Ils sontles pluscompétents, les mieux informés et capables de déplacer le marché compte tenu de la grande taille de leurs transactions.

Important à savoir :

Les informations du CoT sont utiles, mais ne donnent pas tout le temps des bons signaux pour trader les marchés. Parfois, les grands spéculateurs peuvent être du mauvais côté de la tendance. Cela étant dit, le CoT est un outil utile qui doit être complété par d'autres approches fondamentales et techniques.

Le graphique ci-dessous représente le positionnement des « Money Managers » et des « Leveraged Funds » ajusté à l’évolution de la taille du marché (Open Interest), puis comparé aux 5 dernières années.

Cette façon d’étudier le CoT permet de connaître le positionnement des grands spéculateurs comparé aux 5 dernières années en prenant en compte l’évolution de la taille du marché.

Nous pouvons constater que l’exposition à l’achat des grands spéculateurs n’a jamais été aussi importante sur l’euro et le franc suisse au cours des 5 dernières années. Cela veut dire qu’il est préférable de chercher des points d’achat sur ces devises.

La raison de cet optimisme sur l’euro et le franc peut s’expliquer par la disparition progressive du carry trade. Etant donné que la Fed a ramené sa fourchette de taux à son plus bas de son histoire entre 0% et 0,25%, le dollar a perdu en attractivité face aux autres devises majeures.

Dans le même temps, les devises comme l’AUD, le NZD et le CAD sont sous pression en raison de la chute des cours des matières premières et des baisses des taux à répétition de leurs banques centrales.

Les devises européennes et le yen sont donc les plus à même de profiter de l’assouplissement monétaire de la Fed.

L’euro étant la principale devise de contrepartie au dollar, les grands spéculateurs parient sur un rebond de l’EUR/USD.

La dernière fois que l’exposition des grands spéculateurs était aussi importante sur l’euro par rapport à la taille du marché était pendant le printemps 2017, au début d’un rallye haussier de plus de 1500 pips.

Sans surprise, l’intérêt pour le franc suisse bat son plein compte tenu des importantes incertitudes économiques. Le franc est une devise appréciée en période d’incertitude, car en plus d’être une économie solide et un pays riche, la situation politique est très stable.

La dernière fois que l’exposition des grands spéculateurs était aussi importante sur le franc suisse par rapport à la taille du marché remonté à 2013. La paire avait continué à reculer pendant quelques semaines avant de progresser de plus de 1000 pis.

