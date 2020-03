USD/CAD – EUR/CAD : Le dollar canadien recule face aux devises majeures

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOLLAR CANADIEN

La BoC entre en action pour soutenir son économie

Le dollar canadien continue de souffrir à causes des craintes liées au coronavirus mais surtout à la chute fulgurante du pétrole ces dernières séances. Par conséquent, la BoC a présenté de nouvelles mesures de relance visant à injecter des liquidités dans le système pour stabiliser les marchés.

La BoC a lancé lundi sa première opération de rachat pour un total de 500 millions de dollars sur 30 ans. Elle ajoutera également de nouvelles opérations de repo à terme avec des durées de 6 et 12 mois aux deux semaines pour un montant de 7 milliards de dollars. La banque centrale a noté que ses opérations régulières de repo à 1 et 3 mois resteront les mêmes, mais leur taille, leur durée et leur fréquence pourraient être ajustées en fonction de l'économie. Cette opération pourrait être supérieure à 6 milliards de dollars.

La décision du Canada est intervenue peu de temps après que la Fed a révélé qu'elle injecterait plus de 1 000 milliards de dollars dans le système pour les prêts au jour le jour et pour acquérir plus de bons du Trésor.

GRAPHIQUE DE L’USD/CAD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

USD/CAD : une dynamique haussière bien en place

L’USD/CAD poursuit son ascension haussière après avoir atteint l’objectif de sa sortie de biseau par le haut. Techniquement, le dollar a le vent en poupe, il pourrait donc poursuivre sa dynamique afin de rejoindre la résistance vers 1,4150.

Le franchissement de la résistance majeure située à 1,3770 ouvre la voie à de nouvelles perspectives haussière. En effet, la cassure actuelle des 1,3970 alimente la hausse du dollar vers de nouveaux plus hauts avec un objectif final vers 1,4325. Néanmoins, un retour des prix sous le support des 1,3770 viendrait mettre fin à la dynamique et risquerait de déclencher une vague de baisse vers le gap laissé ouvert à 1,3450.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CAD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

Quant à l’EUR/CAD, nous avons aussi eu une sortie par le haut d’un biseau descendant. L’objectif théorique n’a été atteint puisque qu’il se situe à 1,5940 ainsi l’euro a encore une marge de progression. Toutefois, force est de constater que la paire est confrontée à une résistance importante vers les 1,5585 – 1,5600. Le franchissement de cette dernière permettrait une nouvelle vague de hausse en direction des 1,5940 puis l’objectif des anciens plus hauts à 1,6100.

Dans le cas contraire, en supposant que l’euro soit en perte de vitesse dans les jours à venir, alors un retour sur son support à 1,5290 est un scénario probable. De plus, la paire a aussi laissé un gap ouvert vers ce seuil, ainsi le marché est souvent attiré par les trous de cotations.

Conclusion, le dollar canadien est pénalisé dans le contexte actuel et ne parvient pas à reprendre de la hauteur, toutefois il est nécessaire de surveiller les gaps à venir combler en cas de correction des devises majeurs.

