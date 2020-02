USD/JPY : La panique des marchés fait plier le dollar

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

La panique des investisseurs a ramené l’ USD/JPY à ses plus bas de février

Le potentiel baissier de l’ USD JPY semble désormais limité

La panique des marchés ne s’est guère calmée après 5 séances de pur carnage. Le Nasdaq 100 qui inscrivait son dernier record jeudi 20 février (il y a 5 séances) est actuellement en baisse de plus de 14% ! Et la tendance est partout ailleurs. Les marchés actions encaissent un gros coup en raison des craintes sur l’économie que pose le coronavirus. Les marchés s’inquiètent de mesures restrictives conséquentes comme nous avons pu le voir en Chine il y a un mois.

Ces mesures posent un risque pour l’économie mondiale car elles bloquent le transport de marchandises pourtant nécessaire pour approvisionner les usines et les commerces. A terme, ces mesures pourraient contraindre les usines à fermer et les commerces également, ce qui entrainerait inévitablement l’économie en récession.

Conséquence, les marchés se replient sur les actifs refuges. Le yen et en particulier les obligations profitent le plus de ce mouvement de panique. L’USD/JPY a retracé l’intégralité de sa hausse du mois en 5 séances…

Graphique journalier de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Actuellement à 108,75 yens, le dollar pourrait continuer à reculer au cours des prochaines heures pour revenir à son plus bas du mois à 108,26 yens, puis le seuil psychologique à 108.

Un retour à ce seuil psychologique pourrait être une bonne opportunité pour repasser à l’achat sur l’USD/JPY, car davantage de baisse semble peu probable sous ce support.

Davantage de baisse sur l’USD/JPY nécessiterait une poursuite de la panique, de la chute des marchés actions et de l’effondrement des rendements des obligations. Or il est difficile d’imaginer que le Nasdaq 100 va encore chuter de 14% sans s’arrêter depuis les prix actuels… D’autant plus que le VIX a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2011. Un rebond ou du moins une consolidation semble avant tout nécessaire.

