GBP/USD : La livre sterling teste un support important face au dollar américain

Points-clés de l’article sur le GBP/USD :

Le GBP/USD teste son plus bas de février vers 1,2875

L’ EUR/GBP arrive sous résistance ce qui pourrait soutenir la livre sterling

Le Sentiment Clients IG en faveur d’un rebond du GBP/ USD

Le GBP/USD teste son plus bas de février vers 1,2875

Sous pression à cause des incertitudes sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE, la livre sterling ne profite pas de la spéculation des investisseurs d’une baisse des taux de la Fed le mois prochain. Alors que l’euro a progressé de plus de 200 pips face au dollar depuis le début de la semaine, la livre sterling est revenu à son plus bas de la semaine dernière vers 1,2875$. Le GBP/USD avait déjà rebondi à deux reprises à ce niveau en février ce qui laisse à imaginer qu’une troisième est envisageable.

Techniquement, les perspectives sont haussières au-dessus de ce support. D’autant plus que ce niveau de prix coïncide avec plusieurs autres obliques baissières faisant office de support : le bas du canal baissier dans lequel le cours évolue depuis le début de l’année et le bas du biseau descendant dans lequel le cours évolue depuis le début du mois.

Graphique 4 heures du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Toujours selon l’analyse technique, les perspectives haussières du GBP/USD semblent actuellement relativement limitées. La résistance à 1,30$ et le haut du biseau descendant sont les deux premières résistances du marché à court terme.

L’EUR/GBP arrive sous résistance ce qui pourrait soutenir la livre sterling

Toutefois, notons que le GBP/USD pourraient être soutenu par l’arrivée de l’euro sous une résistance. En effet, l’EUR/GBP est en train de s’approcher de son plus haut de l’année, ce qui pourrait pousser les marchés à revenir davantage sur la livre sterling (sur support face au dollar et dorénavant l’euro).

Graphique 4 heures de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Enfin, il est intéressant de relever que le Sentiment Clients IG est devenu bullish sur le GBP/USD.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE