DXY : le dollar en baisse après avoir rejoint 100 points

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar ne profite plus de l’aversion au risque

Le marché reste prudent sur le dollar après les décevants PMI de Markit de vendredi

Les perspectives du DXY sont baissières à moyen terme sous 100

Le dollar ne profite plus de l’aversion au risque

Les prises de bénéfices se confirment sur le dollar après que son indice de référence sur les marchés - le DXY - ait rejoint la résistance psychologique à 100 points. Signe que les marchés jugent désormais le prix du dollar « surévalué » est la réaction du DXY lundi.

Le dollar a consolidé lundi malgré l’aversion au risque sur les marchés causée par la propagation du coronavirus en dehors de la Chine. Les actifs refuges se sont appréciés, avec un bond de l’or et une chute du rendement des obligations, mais le dollar n’a fait que consolider alors qu’en temps normal, les investisseurs apprécient le dollar pour sa caractéristique de devise refuge.

Performance des devises majeures face au dollar USD depuis le début de la semaine :

Le marché reste prudent sur le dollar après les décevants PMI de Markit de vendredi

Cette consolidation du dollar (au lieu d’une hausse) s’explique par la publication de PMI de Markit décevants aux Etats-Unis en février. Le PMI manufacturier est tombé à son niveau le plus bas depuis 6 mois et le PMI composite à son niveau le plus bas depuis 2013.

PMI de Markit des Etats-Unis pour février :

Toutefois, je préfère rester prudent sur les chiffres de ces PMI et ne pas tomber dans le pessimisme. Les indices manufacturiers des Fed des différents districts ressortent supérieurs aux attentes et sont généralement plus fiables pour prédire la production industrielle américaine…

La publication des PMI de l’ISM (le plus important aux Etats-Unis) le 3 mars sera la prochaine publication la plus importante dans ce contexte d’incertitudes autour de la production industrielle.

Les perspectives du DXY sont baissières à moyen terme sous 100

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

En attendant, le DXY pourrait continuer à évoluer sous ses récents sommets et sa résistance psychologique à 100. Pour un franchissement de cette résistance, il faudrait de nouvelles excellentes statistiques américaines, tant sur l’emploi et les logements sur l’industrie manufacturière.

Le premier support de moyen terme intéressant pour se positionner dans la tendance de fond (haussière), sera le sommet de novembre-décembre à 98,45 qui coïncide avec le seuil de retracement de 38% de Fibonacci.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE