EUR/GBP : stratégie de trading à l’achat sur le support à 0.83£

La Livre Sterling (GBP) est sous pression cette semaine suite à des déceptions macro-économiques qui induisent une perspective de baisse de taux de la Banque d’Angleterre (BoE)

Techniquement, le cours du taux EUR/GBP est en train de construire un double rebond (double bottom ?) sur le support hebdomadaire à 0.83£

EUR/GBP : bougies japonaises hebdomadaires avec la plateforme TradingView

La Livre Sterling est sous pression cette semaine avec une macro britannique qui donne des signes de faiblesse. La dernière décision de politique monétaire de la BoE a montré que 2 membres (sur 9) du comité de politique monétaire était en faveur d’une baisse de taux, mais si l’économie britannique ralentit plus que prévu (publication du PMI de Markit vendredi 21 février), ce rapport de force pourrait évoluer en faveur des « colombes » de la Banque d’Angleterre. La tendance du taux EUR/GBP est aussi le rapport entre le GBPUSD et le cours de l’euro dollar et le taux EUR/USD est en train de se stabiliser à proximité d’un support en données mensuelles. Un éventuel rebond du taux EUR/GBP pourrait donc aussi être un rebond d’une paire de devise en Euro.

Pour le GBP à proprement parler, cela dépend aussi des négociations en cours sur le nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE. La BoE conserve une marge de manœuvre pour baisser ses taux, c’est un facteur de baisse potentielle pour le GBP face à un panier de devises.

EUR/GBP en données journalières – source TradingView

Sur le plan technique, le taux EUR/GBP (voir premier graphique de cet article) est en train de former un double rebond sur le support en données hebdomadaires à 0.83£. Une divergence haussière prix/momentum (ici représenté par l’indicateur technique RSI) est présente et en données journalières (second graphique de ce billet technique), un avalement haussier (terminologie japonaise) a été formé hier. J’envisage donc un rebond vers les 0.85£ avec une invalidation sous 0.8275£.

