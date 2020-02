USD/CAD : Le rebond des cours de pétrole profite au dollar canadien

Points-clés de l’article sur l’USD/CAD :

Le dollar canadien se renforce grâce au rebond des cours de pétrole

USD/CAD : Les perspectives sont baissières sous l’oblique baissière

La décision de la Russie sur l’extension du gel de production de l’OPEP+ sera décisive pour l’ USD /CAD

Le dollar canadien se ressaisit depuis la semaine dernière après avoir inscrit un plus bas de près de deux mois face au billet vert à cause de la chute des cours de pétrole et des solides statistiques américaines.

Mais la remontée des cours de pétrole ces dernières séances en raison des incertitudes sur la production libyenne profite à court terme au dollar canadien. L’USD/CAD évolue à son niveau le plus bas depuis le début du mois à environ 1,3225.

Graphique 4 heures de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

Les perspectives de l’USD/CAD sont baissières depuis que le RSI 4 heures a chuté sous 50 et que le taux de change a clôturé sous sa bande inférieure de Bollinger la semaine dernière. Tant que l’USD/CAD ne clôture pas au-dessus de sa bande supérieure de Bollinger et évolue sous l’oblique haussière qui vient chercher les sommets du 10 et 18 février, les stratégies vendeuses seront à privilégier.

Le taux de change pourrait à court terme revenir à 1,3140 qui était un pivot important en 2019 et coïncide avec le seuil de retracement de 38% de la tendance haussière de l’USD/CAD du début d’année.

Graphique 4 heures de l’USD/CAD réalisé sur TradingView :

La décision de la Russie sur l’extension du gel de production de l’OPEP+ sera décisive pour l’USD/CAD

Sur le long terme, les perspectives de l’USD/CAD dépendront essentiellement de l’évolution du coronavirus en Chine, mais surtout de la décision de l’OPEP+ sur le gel de production.

Au début du mois, les membres du cartel ont trouvé un accord de principe pour une extension du gel de production de 3 mois, jusqu’en juin et d’un montant de 2,3 millions de barils par jour. Mais il ne manque plus que l’accord de la Russie pour voir ce prolongement du gel de production se concrétiser, car une réduction de 2,3 Mbj est très peu probable sans participation de la Russie…

Moscou devrait s’exprimer sur cette extension du gel de production d’ici la prochaine réunion de l’OPEP+ prévue le 6 mars.

