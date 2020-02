EUR/USD : 1.0750$ représente un support technique en données mensuelles pour le cours de l’euro dollar

Points-clés de l’article :

La tendance baissière du cours de l’ euro dollar est justifiée par les fondamentaux et le Carry Trade.

Techniquement, le cours de l’ euro dollar approche d’un support de très long terme, identifié en données mensuelles.

Cours de l’euro dollar – source TradingView

La tendance baissière du cours de l’euro dollar est justifiée par les fondamentaux et le Carry Trade

La tendance haussière du dollar US face à un panier de devises majeures est le facteur technique dominant sur le marché des changes flottants (Forex) depuis le début de l’année 2018 pour deux raisons fondamentales de premier rang :

La divergence grandissante de politique monétaire entre la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) et la Banque Centrale Européenne (BCE). La FED a proposé un cycle haussier de ses taux d’intérêt sur cette période, interrompue depuis le milieu de l’année 2019 avec 3 baisses de taux pour une stabilisation du taux des Fed Funds à 1.75%. Quant à la BCE, la politique monétaire demeure ultra-accommodante, avec un taux de refinancement à zéro.

L’affrontement commercial entre les Etats-Unis et la Chine a accentué le ralentissement de la croissance économique en Chine ; ce dernier est amplifié dans l’immédiat par l’extension du Coronavirus ; et a redonné au dollar US son statut historique de monnaie à l’aspect « refuge ». Les capitaux effectuent donc un « flight to quality » en se dirigeant vers la zone dollar US

Graphique EUR/USD en données journalières

Techniquement, le cours de l’euro dollar approche d’un support de très long terme, identifié en données mensuelles

Sur le plan technique, ce différentiel de taux induit mécaniquement une stratégie institutionnelle de « Carry Trade », un vendeur EUR/USD encaisse le taux US et est débité du taux zone-européen au jour le jour ; il s’agit ici d’un des aspects essentiels de la tendance baissière du cours de l’euro dollar. Cette forte divergence monétaire est due à une macro US résiliente et relativement en bien meilleure santé que la Zone Euro.Quant aux considérations purement chartistes, le cours de l’euro dollar suit toujours une tendance baissière marquée MAIS approche d’un support de très long terme, c’est-à-dire relevé sur le graphique en données mensuelles. Ce support à 1.0750$ doit être considéré comme le bord du gouffre technique, avant la parité, la frontière entre un scénario de rebond vers 1.10$/1.12$ et la poursuite du mouvement baissier sans peur et sans reproche vers 1.05$ et la parité euro-dollar.

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube