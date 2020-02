USD/JPY : Le yen à l’équilibre malgré le retour des incertitudes sur le coronavirus

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

Le yen quasi stable malgré le profit warning d’Apple

La devise refuge par excellence – le yen – reste à l’équilibre face à son homologue américain malgré le retour des inquiétudes économiques liées au coronavirus à la suite du profit warning d’Apple cette nuit.

Le yen n’est qu’en très légère hausse face au billet vert aujourd’hui (+0,12%), ce qui permet d’affirmer que nous n’avons pas à faire à une panique de la part des investisseurs, mais seulement un petit retour d’aversion au risque.

Les perspectives de l’USD/JPY sont baissières sous 110

L’évolution de l’USD/JPY est assez importante à suivre pour améliorer ses prévisions. Actuellement, l’USD/JPY consolide sous 110 et en haut de son triangle symétrique. Ces deux résistances donnent des perspectives baissières de l’USD/JPY à court terme.

Graphique 4 heures de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Les bandes de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures permettront d’optimiser le point d’entrée à la vente. Une clôture sous la bande inférieure confirmerait les perspectives baissières de l’USD/JPY jusqu’en bas de son triangle, et serait un signal baissier pour les actifs dit « risqués » tels que l’euro, le dollar australien, les actions et les métaux industriels. A l’inverse, les perspectives deviendraient haussières sur les métaux précieux, le yen, le franc et les obligations.

En revanche, une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger et au-dessus de la résistance psychologique à 110 serait un signal bullish pour l’USD/JPY jusqu’au plus haut de l’année à 110,67, et serait également un signal haussier pour les actifs « risqués ».

Les yeux rivés sur le coronavirus et les chiffres sur les logements américains

Les prochaines nouvelles sur le coronavirus devraient continuer à être les principales sources de volatilités sur les marchés. Des profits warnings d’autres mastodontes technologiques tels que Microsoft ou Google renforceraient l’aversion au risque sur les marchés.

Sur le plan macroéconomique, les publications les plus importantes seront les ventes de logements neufs et existants aux Etats-Unis ainsi que les indices manufacturiers de la Fed de New York et de la Fed de Philadelphie.

