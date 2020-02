EUR/CHF : L’euro teste un support majeur face au franc suisse

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’ euro teste des supports majeurs face au dollar, la livre sterling et le franc suisse

EUR/CHF : Les perspectives sont haussières au-dessus de 1,0623

EUR/CHF : Les perspectives de long terme restent baissières à l’intérieur du biseau

De retour à son plus bas de 2016 et 2017 à 1,0623 franc, l’euro est à un niveau décisif pour les perspectives de moyen terme. Tout n’est pas perdu pour la monnaie unique et il y a de raison (techniques) de croire à un rebond de l’euro.

En effet, l’euro est sur des supports significatifs face aux principales devises majeures. L’euro teste le « gap Macron » face au dollar, son plus bas de 2019 face à la livre sterling et son plus bas de 2016-2017 face au franc suisse…

Les investisseurs pourraient juger l’euro à un niveau de prix « attractif ». D’ailleurs, le marché n’a enfoncé aucun de ces trois supports. En l’absence d’une cassure d’un de ces supports, il est possible d’avoir des convictions haussières, puisque les ratios risque/rendement sont particulièrement attractifs depuis ces supports. Le risque est de seulement quelques dizaines de pips alors que les perspectives haussières sont d’au moins une centaine.

>> EUR/USD : Vers un rebond depuis le « gap Macron » ?

Pour ce qui est de l’EUR/CHF, l’euro est donc revenu tester son plus bas de 2016 et 2017 à 1,0623. Les perspectives de court terme sont haussières au-dessus de ce support jusqu’en haut du biseau descendant dans lequel l’euro/franc évolue depuis 2018.

L’indicateur RSI diverge avec le prix, ce qui indique que le momentum vendeur a diminué malgré les récents plus bas. Toutefois, le momentum vendeur reste encore très important puisque le RSI est toujours dans sa zone de survente (< 30). Un rebond du RSI au-dessus de 50 permettrait de renforcer les convictions haussières.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

EUR/CHF : Les perspectives de long terme restent baissières à l’intérieur du biseau

En revanche, les perspectives de moyen et long terme restent baissières en l’absence de sortie par le haut du biseau. Un retour de l’EUR/CHF en haut de son biseau permettra éventuellement d’entreprendre des nouvelles stratégies baissières.

Les perspectives haussières de court terme seraient invalidées en cas de nouveau plus bas de l’EUR/CHF. Des nouvelles stratégies de ventes pourront être mises en place en direction du plus bas du printemps 2015 à 1,0235.

