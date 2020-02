EUR/USD : Vers un rebond depuis le « gap Macron » ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

La macroéconomie européenne déçoit, celle américaine s’améliore

L e coronavirus et les incertitudes commerciales pèsent sur l’ euro

L’ EUR/USD pourrait rebondir au « gap Macron »

La macroéconomie européenne déçoit, celle américaine s’améliore

Tous les vents sont contre l’euro ces dernières séances. Les statistiques macroéconomiques sont décevantes, les incertitudes commerciales persistent et l’épidémie de coronavirus en Chine devrait avoir une répercussion sur l’économie européenne, particulièrement exposée à la Chine.

En zone euro, les chiffres sur la production industrielle continuent à décevoir et se dégrader. Cela fait plus de deux ans que l’industrie a atteint son pic de production. Depuis peu, ce sont aussi les ventes au détail qui déçoivent. Elles ont connu leur plus forte baisse en décembre depuis 2009.

Ces mauvaises statistiques pèsent fortement sur l’euro étant donné que la couleur n’est pas la même outre-Atlantique. L’économie américaine est en bien meilleure santé et la situation s’améliore…

Le coronavirus et les incertitudes commerciales pèsent sur l’euro

Les incertitudes commerciales sont également un facteur qui pèse sur la monnaie unique. Cette année, Bruxelles doit négocier des accords commerciaux avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la première et cinquième puissance économique mondiale…

Enfin, c’est l’épidémie de coronavirus en Chine qui vient à son tour faire pression sur l’euro à court terme puisque les entreprises européennes seraient particulièrement exposées à l’économie chinoise.

Bref, les raisons fondamentales de passer à l’achat sur l’EUR/USD sont actuellement minces, mais à court terme, l’euro pourrait rebondir.

L’EUR/USD pourrait rebondir au « gap Macron »

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

En effet, après avoir reculé de plus de 2% en deux semaines, le marché pourrait profiter du retour de l’euro au « gap Macron » et du DXY vers son plus haut de 2019 pour se désinvestir du dollar, ce qui soutiendrait le taux de change.

Toutefois, il est encore trop tôt pour passer à l’achat en raison du manque de signaux haussiers. Il semblerait préférable d’attendre un franchissement de la moyenne mobile à 20 périodes sur l’unité de temps 4 heures et du RSI au-dessus de 50, car pour le moment, la tendance et le momentum sont toujours baissiers.

