DXY : Prudence sur le dollar à l’approche de son sommet de 2019

L’aversion au risque et les bonnes surprises économiques soutiennent le dollar

Une amélioration des perspectives économiques mondiales menacerait le dollar

Prudence sur le dollar en cas de retour du DXY à son sommet de 2019

Le billet vert continue son ascension vers son plus haut de 2019 proche de 100.00 grâce à un cocktail de facteurs soutenant sa demande avec pour commencer l’aversion au risque causée par l’épidémie de coronavirus en Chine.

Bien que cette aversion au risque ne s’aperçoive pas clairement sur les marchés actions, il est nettement visible sur le Forex et le marché obligataire. Sur le Forex, les devises refuges surperforment, dont le dollar tandis que sur le marché obligataire, les rendements baissent, ce qui veut dire que les investisseurs augmentent leur exposition sur les obligations.

Le second facteur soutenant le DXY est la divergence entre les publications macroéconomiques américaines et celles mondiales. Les statistiques américaines sont bien meilleures et battent beaucoup plus les attentes que celles en Europe ou chez les Emergents, ce qui soutient la demande pour le dollar.

Enfin, le troisième facteur soutenant le DXY est la différence de rendement entre la Fed et les autres banques centrales. Les obligations américaines sont plus rémunératrices que toutes les autres dans les économies développées (Europe, Japon, Australie, Canada).

Les arguments pour vendre le dollar sont actuellement minces et n’émergent pas. La principale menace à court terme pour le dollar est en cas de retour de la confiance des investisseurs sur l’économie mondiale, comme c’était le cas au dernier trimestre 2019 avant l’épidémie de coronavirus.

Les marchés seraient plus enclins à se positionner sur des économies exportatrices comme l’Asie ou l’Europe. L’euro et le dollar australien seraient les deux principales devises qui profiterait de ce retour de confiance sur l’économie mondiale.

Graphique journalier du DXY réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du DXY est toujours haussière. Les perspectives sont haussières jusqu’au plus haut de l’année dernière à 99,67 et tant que l’indice évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours.

La prudence devra être au rendez-vous si le DXY rejoint son plus haut de 2019, car le marché pourrait estimer le dollar « cher » à partir de ce niveau, sauf si la situation actuelle ne change pas (aversion au risque et macro meilleure aux Etats-Unis).

