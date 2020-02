EUR/USD : Les perspectives sont baissières jusqu’à 1,0879$

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les fondamentaux soutiennent le dollar - fragilisent l’ euro

Les perspectives de l’ EUR/USD sont baissières jusqu’au plus bas de 2019

Une sortie par le haut du canal baissier invaliderait les perspectives baissières

Le cours de l’EUR/USD a repris sa tendance baissière la semaine dernière à cause de décevantes statistiques européennes face à des statistiques américaines solides.

En zone euro, les PMI sont certes ressortis supérieurs aux estimations flash, mais les ventes au détail ont le plus fortement reculé depuis 2008 en décembre. De plus, les commandes à l’industrie et la production industrielle en Allemagne sont ressorties également en fortes baisses. Contrairement à la Chine et les Etats-Unis, la reprise économique ne s’est pas manifestée en Europe en décembre. Peut-être en janvier au vu du rebond des PMI ?

Outre-Atlantique, les statistiques continuent à être solides. Les baisses des taux en 2019 permettent à stimuler le marché immobilier et la consommation des ménages grâce à des emprunts plus accessibles et moins couteux. Le taux d’emprunt moyen à 30 ans a terminé en baisse pour la troisième semaine consécutive la semaine dernière et à son niveau le plus bas depuis décembre 2016. C’est une bonne nouvelle pour la croissance américaine car les besoins de nouvelles constructions devraient augmenter et les ménages devraient consommer davantage grâce aux économies réaliser via la réduction des taux (les taux hypothécaires sont plus souvent variables que fixes aux Etats-Unis).

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont également baissières depuis que l’EUR/USD est sorti par le bas de son biseau ascendant fin janvier. L’objectif théorique est 1,0879$, soit le plus bas de 2019.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

Les perspectives baissières seraient invalidées si l’eurodollar arrivait à rebondir au-dessus de 1,10$ et s’il sortait par le haut de son canal baissier dans lequel il évolue depuis le début de l’année.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

