EUR/USD – AT : tendance baissière en direction de supports techniques mensuelles

Points-clés de l’article :

La tendance haussière du dollar US (DXY) est le facteur technique dominant sur le Forex, tant la macro US reste au-dessus du lot.

Techniquement, le cours de l’ euro dollar reste baissier et tend vers des supports techniques en données mensuelles et le gap du 21 avril 2017 à 1.0820$.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises mensuelles - TradingView

La tendance haussière du dollar US (DXY) est le facteur technique dominant sur le Forex, tant la macro US reste au-dessus du lot

L’économie des Etats-Unis continue de surnager au sein des grandes économies mondiales. Sur ce sujet, je vous invite à lire les analyses régulières de l’excellent Valentin Aufrand sur DailyFX et le site Eros Trading.

La semaine passée a de nouveau démontré que la macro US écrase celle de la Zone Euro par sa dynamique générale, notamment sa capacité à créer des emplois pour tous les secteurs et catégories de l’économie. C’est en tous cas ce que montrent les détails du dernier rapport NFP (rapport sur le marché du travail US), publié vendredi 07 février.

Au contraire, le marché append ce lundi matin la chute de 2.7% de la production industrielle en Italie, de quoi maintenir le cours de l’euro dollar sous pression baissière.

EUR/USD – graphique journalier réalisé avec TradingView

Techniquement, le cours de l’euro dollar reste baissier et tend vers des supports techniques en données mensuelles et le gap du 21 avril 2017 à 1.0820$

L’analyse technique du cours de l’euro dollar décrit une tendance baissière sur tous les horizons de temps et cette dernière pourrait se poursuivre en direction de niveaux de support technique relevés sur l’horizon de temps mensuel. Les cibles baissières me semblent être les suivantes : 1.0880$ (plus bas de l’année 2019) et 1.0820$ (gap du 21 avril 2017, l’élection présidentielle en France)

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube