DXY : la solidité de l’économie américaine et les incertitudes soutiennent le dollar

Le dollar progresse grâce à des statistiques américaines solides et des incertitudes en Europe et en Chine

Le dollar continue sa progression vers ses plus hauts de l’année dernière. Le billet vert est apprécié non seulement pour se couvrir des risques en Europe et en Chine, mais également pour des fondamentaux solides.

En effet, le dollar est aimé par les investisseurs dans cette période ou les statistiques en zone euro déçoivent, malgré les signes de reprise de l’économie mondiale, mais également dans cette période d’incertitudes économiques en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus.

En parallèle, les statistiques macroéconomiques aux Etats-Unis sont toujours très solides et s’améliorent. Le marché des logements est en pleine expansion, les PMI rebondissent et repassent en territoire expansionnistes et le marché de l’emploi continue à créer des emplois malgré le faible taux de chômage.

Le NFP de janvier dépasse de loin les attentes à 160k

La dernière statistique en date est le rapport de l’emploi du mois de janvier publié vendredi à 14h30. Le taux de chômage a été publié à 3,6%, mais le nombre de créations d’emplois (hors secteur agricole) est ressorti à 225 000 en janvier, soit nettement plus que les attentes des économistes qui tablaient sur « seulement » 160 000 créations d’emplois.

Les raisons de shorter le dollar son actuellement mince, car il est apprécié pour sa caractéristique de devise refuge, mais également par l’amélioration des fondamentaux aux Etats-Unis.

Graphique journalier du DXU réalisésur TradingView :

Le DXY pourrait rejoindre son plus haut de 2019 à 99,50

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY est indiscutablement dans une tendance haussière. Depuis le début de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine en mars 2018, le dollar est la devise qui s’apprécie le plus.

L’indice DXY est sorti par le haut d’un biseau descendant au début de l’année, donnant ainsi des perspectives haussières jusqu’au plus haut de 2019 vers 99,50.

Plus récemment, le DXY a clôturé au-dessus de sa résistance de novembre à 98,50, ce qui permet de tabler sur une poursuite de la hausse jusqu’à 99,50 d’ici les prochaines semaines.

Des périodes de replis du dollar peuvent avoir lieu, surtout lorsque les statistiques en zone euro ressortent meilleures que prévu. Mais tant que le DXY ne clôturera pas sous sa bande inférieure de Bollinger sur l’unité de temps journalière ou 4 heures, le potentiel baissier me semble extrêmement limitées. Les stratégies acheteuses sont donc toujours à privilégier.

