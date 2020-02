EUR/USD : retour de l’euro à 1,10 dollar avant le NFP – que faire ?

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : 0,18 % Dow Jones : 0,07 % Dax 30 : -0,03 % CAC 40 : -0,06 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/fqlXovRP9q

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇨🇦CAD : -0,12 % 🇯🇵JPY : -0,13 % 🇦🇺AUD : -0,17 % 🇳🇿NZD : -0,24 % 🇪🇺EUR : -0,26 % 🇬🇧GBP : -0,55 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/hP0abcu3bN

RT @LoganMohtashami: MIT recession in 6 months 😂🥱😉🇺🇸 Twitter finance you’re funny https://t.co/Qv8zjP6xBi

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui CAC 40 : 0,68 % Dax 30 : 0,58 % S&P 500 : 0,13 % Dow Jones : -0,04 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/ICUDKppalO

L'OMS indique qu'il est trop tôt pour dire que le pic de l'épidémie a été atteint mais mercredi marque le premier jour de baisse du nombre total de nouveaux cas (via RTRS)

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 1,07 % Or : 0,51 % Pétrole WTI : -0,22 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/h5SP63Tssr