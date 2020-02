AUD/NZD : Le dollar australien sur le point de reprendre le lead

Points-clés de l’article sur l’AUD/NZD :

La pression acheteuse au plus haut depuis début novembre

Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger ouvrirait la voie à un retour au plus haut de l’année dernière

La pression acheteuse au plus haut depuis début novembre

Le cours de l’AUD/NZD présente une configuration technique haussière de plus en plus intéressant.

Tout d’abord, l’indicateur de momentum RSI qui divergeait avec le taux de change depuis décembre est repassé au-dessus de 50 en début de semaine, ce qui permet d’exploiter le signal haussier de la divergence

Depuis, l’indicateur RSI a continué à monter et est actuellement à son niveau le plus haut depuis début novembre à 58, ce qui indique que la pression acheteuse continue de devenir de plus en plus importante. Une progression au-delà de 70 renforcerait encore plus les perspectives de retournement.

Graphique journalier de l’AUD/NZD réalisésur TradingView :

Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger ouvrirait la voie à un retour au plus haut de l’année dernière

Il est important de noter que ce rebond du momentum a lieu alors que le taux de change était revenu proche de son plus bas de 2019 à 1,0280. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les acheteurs reprennent la main depuis ce support psychologique.

Le cours teste actuellement sa borne supérieure de Bollingerv sur l’unité de temps journalière. Une clôture au-dessus de celle-ci serait un signal haussier qui renforcerait les perspectives haussières. Un retour au plus haut de l’année dernière à 1,0865 serait alors à prévoir. Des résistances intermédiaires comme les seuils de retracement de Fibonacci de 38, 50 et 62% seraient à surveiller.

Ce rebond de l’AUD/NZD pourrait se justifier par un regain de confiance dans l’économie mondiale. Un apaisement des feux de forêts en Australie et de l’épidémie de coronavirus en Chine serait les facteurs (connus) les plus susceptibles de renforcer le dollar australien en ce moment.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE