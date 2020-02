AUD/USD : Vers un rebond du dollar australien depuis son plus bas de 2019 ?

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD :

Le dollar australien pourrait rebondir après des semaines plombées par les feux et le coronavirus

L’ AUD/USD rebondit après avoir rejoint son plus bas de 2019 et le bas de son canal haussier

L’adage « après la pluie vient le beau temps » fonctionne aussi sur les marchés financiers, et l’AUD/USD pourrait le confirmer. Après plusieurs semaines plombées par les incendies sans précédent, puis l’épidémie de coronavirus chez son plus important client, la Chine, le « pire » pourrait avoir été intégré dans les cours. C’est d’ailleurs ce qui explique probablement le rebond des actifs risqués depuis le début de la semaine malgré la poursuite de l’épidémie et des morts en Chine.

L’AUSD/USD et le cours du cuivre rebondissent également depuis lundi après avoir rejoint leur plus bas de 2019.

Sur l’unité de temps 4 heures, nous pouvons constater l’AUD/USD rebondir après avoir rejoint son plus bas de 2019 à 0,6677, mais également la borne basse de son canal descendant.

Graphique 4 heures de l’AUD/USD réalisésur TradingView :

Il est tentant de spéculer sur un rebond de l’AUD/USD, d’autant plus que l’indicateur de momentum RSI diverge avec le prix. Cette divergence indique une diminution de la pression vendeuse – peut-être parce que les acheteurs reviennent ?

Une stratégie acheteuse depuis ce support majeur me semble raisonnable et techniquement justifiable. De plus, le ratio risque/rendement depuis ce support est extrêmement intéressant, car les perspectives sont haussières jusqu’en haut du canal baissier à court terme, et jusqu’au plus haut de l’année vers 0,70$ à long terme.

Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger sur l’unité de tems 4 heures permettrait de renforcer ces perspectives haussières.

Les résistances intermédiaires à surveiller seront l’ancien support du 21 janvier à 0,6823, puis la résistance du 16 janvier à 0,6933.

