DXY : Le dollar casse une oblique haussière

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar montre des signes de fatigue

Le DXY enfonce son oblique haussière de moyen terme

La résilience de l’économie américaine donne un avantage au dollar sur le long terme

Le dollar montre des signes de fatigue

Le dollar montre des signes de fragilité en cette fin de semaine. Depuis le statuquo de la Banque d’Angleterre jeudi, l’indice DXY commence à reculer et s’apprête à cassier une ligne de tendance haussière symbolique : celle qui passe par les creux depuis le début de l’année.

Graphique 4 heures du DXY réalisésur TradingView :

Le DXY enfonce son oblique haussière de moyen terme

Techniquement, un enfoncement de cette oblique haussière donnerait des perspectives baissières pour les prochaines séances. Le creux du 21 janvier à 97,39 serait le premier objectif suivi par le creux du 16 janvier à 97,09.

Un rebond depuis l’un de ces supports serait toutefois à s’attendre, car la tendance de fond est haussière depuis que le cours est sorti par le haut de son biseau.

La résilience de l’économie américaine donne un avantage au dollar sur le long terme

De plus, à l’inverse de l’euro, le dollar est globalement soutenu par des bonnes surprises économiques et la situation économique des Etats-Unis est bien meilleure que celle de la zone euro. Enfin, les perspectives économiques sont bien plus optimistes aux Etats-Unis qu’en Europe. L’économie européenne patine et les incertitudes liées aux négociations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni et l’UE et les Etats-Unis devraient continuer à peser sur la monnaie unique.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE